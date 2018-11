20:15 Uhr, RTL II, Der verbotene Schlüssel, Mysteryhorror

Die Krankenpflegerin Caroline Ellis (Kate Hudson) kündigt ihren Job in einem Hospiz. Kurz darauf erhält sie eine Stelle auf einer abgelegenen Plantage in den Sümpfen von Louisiana. Hier soll sie den nach einem Schlaganfall gelähmten Ben pflegen. Im Dachzimmer des Hauses, welches mit einem geheimen Schlüssel verschlossen ist, lauert ein schreckliches Geheimnis, dem sie nach und nach auf die Schliche kommt.

20:15 Uhr, Das Erste, Ich weiß alles!, Show

Wer ist klüger als Günther Jauch und seine beiden Quizmaster-Kollegen aus Österreich und der Schweiz, Armin Assinger und Susanne Kunz? Wer die drei Quiz-Giganten schlägt, hat die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Insgesamt drei Wissensduelle sind dafür zu bestehen: Neben den Quizmastern wartet das Studio-Publikum mit seinem geballten Wissen auf die mutigen Kandidatinnen und Kandidaten sowie Katarina Witt als Expertin für "Olympische Winterspiele", Rolando Villazon für "Wolfgang Amadeus Mozart", Tobias Moretti für "Thomas Mann" sowie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis als Expertin für "Die Windsors".

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein (un)möglicher Härtefall, Komödie

Der Ehevertrag des Scheidungsanwalts Miles Massey (George Clooney) schützt im Falle einer Scheidung den reicheren Partner und dessen Vermögenswerte. Er gilt als nicht zu knacken. Die schöne Marylin (Catherine Zeta-Jones) geht bei ihrer Scheidung leer aus. Zwar hatte ihr Mann Rex (Edward Herrmann) keinen Massey-Ehevertrag, doch Miles gelang es, Marylin vor Gericht als berechnend und geldgierig zu denunzieren. Eigentlich könnte Miles Marylin damit "zu den Akten legen". Doch die dunkelhaarige Schöne hat dem findigen Juristen während des Prozesses gehörig den Kopf verdreht. Er nähert sich ihr an, nicht ahnend, wozu Marylin fähig ist.

20:15 Uhr, VOX, Die Verurteilten, Gefängnisdrama

Obwohl er unschuldig ist, wird der Bankangestellte Andy Dufresne (Tim Robbins) im Jahr 1947 wegen Mordes an seiner Frau und ihrem Geliebten zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Im "Shawshank", dem Staatsgefängnis von Maine, erwartet den stillen und in sich gekehrten Mann eine harte Zeit. Der heimtückische Gefängnisdirektor Norton (Bob Gunton) und der sadistische Wärter Captain Hadley (Clancy Brown) machen sich einen Spaß daraus, unbequeme Insassen mit harten Strafmaßnahmen zu quälen.

22:00 Uhr, Sat.1, Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger, Abenteuerdrama

Die Eltern des jungen Pi Patel (Suraj Sharma) wollen mit ihrem kompletten Zoo von Indien nach Amerika auswandern. Doch während der Überfahrt gerät das Schiff in einen Sturm und kentert. Pi schafft es in ein Rettungsboot, aber in Sicherheit ist er hier nicht: Auch ein gefährlicher bengalischer Tiger konnte sich retten und treibt nun mit dem Jungen auf hoher See. Die beiden bauen nach und nach eine ganz besondere Verbindung zueinander auf.