20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Show

Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas haben den weltweiten Wahnsinn weiterentwickelt und duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Im Team Joko kämpfen Tim Mälzer und Steven Gätjen, Team Klaas besteht aus Thomas Hayo und Palina Rojinski. Die Entscheidung über Erfolg oder Niederlage fällt im Studio. Joko & Klaas kämpfen gegeneinander um die Länderpunkte.

20:15 Uhr, VOX, Kampf der Titanen, Fantasy-Action

Eines Tages findet der Fischer Spyros einen kleinen Jungen, der zusammen mit seiner toten Mutter in einem Sarg im Meer ausgesetzt wurde. Er nimmt den Jungen bei sich auf und nennt ihn Perseus. Jahre später beobachtet Perseus (Sam Worthington), wie Soldaten aus der Stadt Argos eine Statue des Göttervaters Zeus (Liam Neeson) zerstören, um ihre Wut auf die Götterwelt zu demonstrieren. Hades (Ralph Fiennes), Gott der Unterwelt, wird geschickt, die Soldaten für ihre Auflehnung zu bestrafen. Doch Hades' Zorn richtet sich ausgerechnet gegen das Schiff, auf dem sich Perseus' Familie befindet.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Kai Pflaume freut sich unter anderen auf Mario Barth, Barbara Schöneberger, Dieter Hallervorden und Oliver Welke, die an der Seite der beiden Teamkapitäne Bernhard Hoecker und Elton auf die Suche nach richtigen Antworten auf alles andere als gewöhnliche Fragen gehen. Im ersten Duell des Abends trifft ausgerechnet Mario Barth, der Mann, der die Frauen wie kein Zweiter versteht, auf die Powerfrau des deutschen Fernsehens, Moderatorin Barbara Schöneberger. Kann Mann sich in diesem brisanten Duell durchsetzen oder wird Frau in die zweite Spielrunde einziehen?

20:15 Uhr, RTL II, Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe, Fantasyromanze

Ethan (Alden Ehrenreich) träumt jede Nacht von demselben Mädchen. Als er in der Highschool der jungen Lena (Alice Englert) begegnet, erkennt er in ihr das Mädchen seiner Träume und verliebt sich augenblicklich in sie. Lena umgibt jedoch ein dunkles Geheimnis: Sie ist die jüngste Tochter eines mächtigen Hexenclans, bei denen sich am 16. Geburtstag entscheidet, ob sie sich dem Guten oder dem Bösen verschreiben. Gegen den Willen ihrer Familie verliebt sich auch Lena in den Sterblichen Ethan.

20:15 Uhr, Sat.1, Kung Fu Panda 3, Digitrick-Actionkomödie

Eine große Aufgabe erwartet Pummel-Panda Po: Der bösartige Meister Kai ist aus der Geisterwelt entkommen und will nun allen Kung Fu-Meistern in China ihre Lebenskraft und Macht - das Ch'i - rauben. Es ist Pos Bestimmung, Kai aufzuhalten. Doch Po zweifelt an sich - bis er seinen leiblichen Vater Li Shan kennenlernt, der ihn in einem geheimen Dorf hoch oben in den Bergen die besonderen Künste der Pandas einweiht.