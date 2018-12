20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Show

Premiere! Zum ersten Mal tritt bei "Schlag den Star" eine Frau gegen einen Mann an: Popsängerin Sarah Lombardi kämpft gegen Rapper Eko Fresh. Welcher der beiden Stars beweist mehr Ehrgeiz, Mut, Können und Nervenstärke und gewinnt bei "Schlag den Star"? In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Lombardi und Fresh um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Guido Cantz präsentiert die letzte "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe des Jahres. Am Vorabend des zweiten Advents dürfen sich die Zuschauer wieder auf jede Menge neue Spaßfilme freuen. Auch diesmal sind Prominente als Lockvogel für die versteckte Kamera mit dabei oder sie gingen ihr selbst auf den Leim. In Spaßfilmen zu sehen sind unter anderem Comedy-Star Otto Waalkes, Schlagersängerin Beatrice Egli, Moderatorin Isabell Varell, DJ Bobo, Moderatorin Kamilla Senjo und Sänger Mark Forster.

20:15 Uhr, RTL II, Die Bourne Verschwörung, Actionthriller

Ex-CIA-Auftragskiller Jason Bourne (Matt Damon) lebt mit seiner Freundin Marie (Franka Potente) in Goa. Doch auch im fernen Indien kommt der unter Amnesie leidende Ex-Agent nicht zur Ruhe. Noch immer auf der Flucht vor geheimnisvollen Verfolgern, zwingt ihn ein Auftragskiller zur überstürzten Flucht. Bourne rettet sich nach Neapel, doch die Hatz hat erst begonnen. Denn auch die CIA sucht fieberhaft nach Bourne. Ist er verantwortlich für den Tod zweier in Berlin getöteter CIA-Agenten? In die Enge getrieben wird aus dem Schläfer Jason Bourne wieder eine eiskalte und tödlich präzise Kampfmaschine.

20:15 Uhr, ZDFneo, Unterwegs nach Cold Mountain, Bürgerkriegsdrama

Am Vorabend des amerikanischen Bürgerkriegs lernen sich die wohlhabende, gebildete Pfarrerstochter Ada Monroe (Nicole Kidman) und der einfache Handwerker Inman (Jude Law) im Kurort Cold Mountain kennen. Kaum, dass die beiden sich näher gekommen sind, beginnt der Krieg und reißt das junge Paar auseinander. Während Inman auf Seite der Konföderierten in den Krieg zieht, bleibt Ada in Cold Mountain zurück. Es vergehen drei lange Jahre, während derer Inman viele seiner Freunde im Krieg verliert und selbst nur knapp mit dem Leben davonkommt. Ein Foto von Ada hütet Inman wie einen Schatz, fest entschlossen, zu seiner Liebe nach Cold Mountain zurückzukehren.

22:30 Uhr, RTL, Hotel Verschmitzt - Auf die Ohren, fertig, los!, Comedyshow

Die neue spontan-verrückte Comedyshow mit Top-Comedian Ralf Schmitz und seinem Ensemble, unter anderem Marco Rima und Steffy Dreyer, kommt völlig ohne Drehbuch aus - Improvisation pur! Spielleiter Frank "Buschi" Buschmann flüstert den einzelnen Mitwirkenden sogenannte "Plot Pusher" aufs Ohr, die es gilt zügig, originell und unterhaltsam umzusetzen. Handlung und Spielszenen im "Hotel Verschmitzt" entstehen durch die Phantasie und Spontanität der Spieler.