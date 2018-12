20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

In neun unglaublichen Duellen stellen sich internationalen Stargäste ihren kleinen Herausforderern. Zum Beispiel Andreas Gabalier - er hat die moderne Volksmusik zu einem unerwarteten Höhenflug geführt. Im "Tür-Sitz-Duell" gegen den elfjährigen Johann siegt, wer gelenkiger ist und über mehr Ausdauer verfügt. Außerdem sind mit dabei: der "Fanta Vier"-Frontmann Smudo, Hollywoodstar Dolph Lundgren, der Opernsänger Rolando Villazon und der Moderator Frank Plasberg.

20:15 Uhr, VOX, Santa Clause - Eine schöne Bescherung, Komödie

Der geschiedene Werbefachmann Scott Calvin (Tim Allen) hat ein angespanntes Verhältnis zu seinem Sohn Charlie (Eric Lloyd), der bei seiner Mutter Laura (Wendy Crewson) lebt. Als der Junge nun den Weihnachtsabend bei seinem ungeliebten Vater verbringen soll, geschieht Unglaubliches: Der amtierende Santa Clause fällt vom Dach, und nun soll Scott dessen Arbeit übernehmen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die ProSieben Wintergames, Show

Außergewöhnlicher Spitzensport gepaart mit reichlich Nervenkitzel - das sind "Die ProSieben Wintergames" live aus in St. Anton am Arlberg. In der Disziplin "Schnee-Schwalbe" zeigen die Promisportler, was aus PS-starken Ski-Motorrädern beim Massenstart auf der eisigen Rennstrecke und auf der Slalom-Piste herauszuholen ist. Unter anderem treten an: Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Paul Janke, Jessica Paszka, Joey Kelly, Jana Julie Kilka, Lucas Cordalis, Miriam Höller und Antonia aus Tirol.

20:15 Uhr, ZDFneo, Dragonheart, Fantasyabenteuer

Durch die Spende eines Teils seines Herzens rettet der Drache Draco dem Prinzen Einon (David Thewlis) das Leben. Dass Einon sich später als Tyrann gebärdet, ist auch für Draco eine böse Überraschung. Als Draco auf den Ritter Bowen (Dennis Quaid) trifft, der glaubt, dass Einon erst durch das Drachenherz zum Tyrannen wurde, kommt es zu einem erbitterten, aber unentschiedenen Zweikampf. Beide beschließen, in Zukunft gemeinsame Sache zu machen.

20:15 Uhr, Sat.1, Disneys Eine Weihnachtsgeschichte, Digitaltrickmärchen

London, Ende des 19. Jahrhunderts: Der alte Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) ist ein unverbesserlicher Geizhals. Auch Weihnachten ist für ihn nichts als ein Ärgernis. Da erscheint ihm am Heiligen Abend sein verstorbener Kompagnon Marley (Gary Oldman), der früher selbst ein eiskalter Geschäftsmann war und es nun bitter bereut. Er prophezeit Scrooge ein düsteres Ende für den Fall, dass er seinen Lebenswandel nicht grundlegend ändert. In dieser Nacht wird Scrooge von den Geistern der Weihnacht heimgesucht.