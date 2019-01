20:15 Uhr, Sat.1, Fluch der Karibik, Piratenfantasy

Schon als Kind hat Gouverneurstochter Elizabeth (Keira Knightley) dem Waisenjungen Will Turner (Orlando Bloom) das Leben gerettet - als sie ihm ein Medaillon abnahm, das ihn sonst als Piraten entlarvt hätte. Jahre später haben sich die beiden ineinander verliebt, aber dann taucht der grausame Pirat Barbossa (Geoffrey Rush) auf und entführt die hübsche Elizabeth. Mit dem schlitzohrigen Freibeuter Jack Sparrow (Johnny Depp) an seiner Seite nimmt Will die Verfolgung auf und erkennt, dass er es nicht mit normalen Piraten zu tun hat...

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

Die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" startet in die 16. Staffel. Die weiteren Folgen werden ab Dienstag, den 8. Januar dann dienstags und samstags im Wechsel jeweils um 20:15 Uhr gezeigt. Dieses Mal bekommt Pop-Titan Dieter Bohlen hochkarätige Unterstützung in der Jury: Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti nehmen neben ihm Platz.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Promi-Darts-WM 2019, Live-Spielshow

Bei der dritten "Promi-Darts-WM" spielen sechs internationale Weltklasse-Spieler und sechs Promis im Kölner Maritim-Hotel live gegeneinander. Mit dabei sind Profis aus der aktuellen Top Ten der PDC-Weltrangliste, unter anderem der frischgebackene Weltmeister Michael van Gerwen. Auf Promi-Seite treten Lilly Becker, Rafael van der Vaart, Patrick Esume, Markus Krebs und Faisal Kawusi an.

20:15 Uhr, Sat.1 Gold, FC Venus - 11 Pärchen müsst ihr sein, Komödie

Früher kickten Paul (Christian Ulmen) und Steffen (Florian Lukas) gemeinsam beim Provinzclub Eintracht Imma 95. Dann zog Paul mit Freundin und Fußballfeindin Anna (Nora Tschirner) nach Berlin, um Karriere zu machen. Nun steht die Eintracht vor dem Abstieg, und Steffen scheut weder Kosten noch Tricks, um Paul zurück aufs Feld der Träume zu manövrieren. Als Anna erkennt, dass Paul nur wegen des Fußballs zurück nach Imma wollte, vereint sie die Spielerfrauen, darunter Kim Wagner (Anneke Kim Sarnau), und fordert Paul und seine Freunde zum ultimativen Duell heraus.

21:50 Uhr, ZDFneo, Am wilden Fluss, Actionthriller

Gail (Meryl Streep) und Tom (David Strathairn) unternehmen mit ihrem Sohn Roarke (Joseph Mazzello) eine Wildwasserfahrt auf dem Colorado River. Doch was als harmonischer Abenteuerurlaub geplant war, entwickelt sich schon bald zu einem Horrortrip. Sie geraten in die Gewalt der beiden Raubmörder Wade (Kevin Bacon) und Terry (John C. Reilly)...

22:05 Uhr, VOX, Pulp Fiction, 1990er-Kult-Actionkomödie

Das verliebte Ganovenpärchen Honey Bunny (Amanda Plummer) und Pumpkin (Tim Roth) plant in einem Café den nächsten Coup. Die Killer Vincent (John Travolta) und Jules (Samuel L. Jackson) erschießen zwei Amateurganoven, nehmen einen dritten als Geisel und überleben einen Kugelhagel. Ein Zeichen Gottes, die Verbrecherkarriere zu beenden? Der Boxer Butch (Bruce Willis) wird von Gangsterboss Marsellus Wallace (Ving Rhames) geschmiert, seinen nächsten Kampf zu verlieren. Doch dann ist da noch Mia Wallace (Uma Thurman)...