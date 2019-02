20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Show

Der epische Kampf um den einzig wahren Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf duellieren sich mit eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Im Team Joko kämpfen Lena Meyer-Landrut und Evil Jared Hasselhoff, Team Klaas besteht aus Clueso und Jochen Schropp. Die Entscheidung über Erfolg oder Niederlage fällt im Studio. Joko und Klaas kämpfen gegeneinander um die Länderpunkte.

20:15 Uhr, Das Erste, Song für Mia, Romanze

Für den gut aussehenden Sebastian (Tim Oliver Schultz) läuft alles wie von selbst: Tagsüber jobbt er in einer angesagten Modeboutique, abends flirtet er sich durch die Clubs der Stadt. Und er hat einen Traum: Eines Tages möchte er als Sänger im Rampenlicht stehen! Als ihm der bekannte Musikproduzent Meinhold (Max von Thun) einen Plattenvertrag anbietet, rückt die Karriere in greifbare Nähe. Ausgerechnet jetzt wirft ihn ein Unfall aus der Erfolgsspur: Plötzlich kann Sebastian nicht mehr sehen! Statt im Scheinwerferlicht zu performen, muss er sich in völliger Dunkelheit zurechtfinden.

20:15 Uhr, VOX, John Carter - Zwischen zwei Welten, Fantasy-Abenteuer

Als der Ex-Soldat John Carter (Taylor Kitsch) im Jahr 1868 durch eine Kette von unvorhersehbaren Ereignissen und das Medaillon eines galaktischen Kriegers auf den Mars teleportiert wird, ändert sich sein Schicksal schlagartig. Durch übernatürliche Fähigkeiten wird er plötzlich zum wertvollsten Krieger im brutalen und erbarmungslosen Kampf zweier Völker um eine bisher nicht bekannte Galaxie. Er scheint der Auserwählte zu sein, der die Herrschaft der beiden Völker Helium und Zodanga für die Zukunft sichern und den überaus aggressiven Tharks zu altem Ruhm und Macht verhelfen kann.

20:15 Uhr, Sat.1, Ratatouille, Computertrickspaß

Remy vereint zwei völlig konträre Eigenschaften: Einerseits ist er ein Meisterkoch, dessen Geschmacksnerven so fein sind, dass sie ihresgleichen suchen. Andererseits ist er eine Ratte und somit in keiner Küche gern gesehen. Um trotzdem kochen zu können, verbündet er sich mit dem kulinarisch völlig unbegabten Linguini. Ihn dirigiert Remy aus einem Versteck heraus - und verhilft ihm so zum Ruhm eines Starkochs. Aber wie lange kann Linguini sein kleines, haariges Geheimnis bewahren?

20:15 Uhr, RTL II, Twilight - Biss zum Morgengrauen, Vampirromanze

Die 17-jährige Bella Swan (Kristen Stewart) zieht zu ihrem Vater in die verregnete Kleinstadt Forks im US-Bundesstaat Washington, um ihrer Mutter mehr Zeit mit ihrem neuen Ehemann zu geben. In der High School begegnet sie dem geheimnisvollen Edward Cullen (Robert Pattinson), von dem sie sich sofort angezogen fühlt. Auch er entwickelt Gefühle für Bella, die er so nicht kennt und die ihm Angst machen. Denn Edward ist ein Vampir.