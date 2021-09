20:15 Uhr, ProSieben, Captain Marvel, Action

Die Kree-Soldatin Vers (Brie Larson) strandet auf der Erde und muss dort gegen die außerirdischen Skrulls kämpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schließt sie sich mit dem jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury (Samuel L. Jackson) zusammen und findet schon bald heraus, dass sie eigentlich von dem Planeten stammt, den sie nun retten muss. Zusammen mit alten Freunden und neuen Verbündeten begibt sie sich auf eine gefährliche Mission.

20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerkomödie

Der barbarische Captain Salazar (Javier Bardem) schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow (Johnny Depp). Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa (Geoffrey Rush) verbünden.

20:15 Uhr, RTLzwei, How to Be Single, Komödie

Alice (Dakota Johnson) will sich endlich selbst entdecken und trennt sich von ihrem langjährigen Freund. Doch nach den gemeinsamen Jahren muss sie erst wieder lernen, wie es ist, Single zu sein. Frisch in New York ist sie auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. Ihre karrieregetriebene Schwester Meg (Leslie Mann) bemerkt derweil, dass ihr ohne Familie etwas fehlt, Kollegin Robin (Rebel Wilson) schleppt jeden Abend einen anderen Mann ab und die hübsche Lucy (Alison Brie) sucht im Netz nach "Mr. Right".

20:15 Uhr, ZDFneo, Nachtschicht - Der letzte Job, Krimi

Das Team des KDD untersucht den Mord an einem Polizeihauptmeister. An der polnischen Grenze waren Unbekannte von einem Streifenwagen angehalten worden und erschossen daraufhin einen Polizisten. Zeugen haben einen Kleinbus gesehen, in dem sich wahrscheinlich Flüchtlinge aus Afrika befanden. Später wird das leere Fahrzeug in einem Hamburger Parkhaus gefunden. Lisa Brenner (Barbara Auer) spricht in einer Flüchtlingsunterkunft mit der traumatisierten Syrerin Odile Bakri (Pegah Ferydoni). Bald danach verschwindet Odile spurlos und wird am nächsten Tag tot im Wald gefunden.

20:15 Uhr, sixx, Love Vegas, Komödie

Jack (Ashton Kutcher) wurde gerade gefeuert, Joy (Cameron Diaz) von ihrem Verlobten verlassen. Bei ihrer nächtlichen Tour durch Las Vegas kreuzen sich ihre Wege. Als eine Nacht voller Spaß mit Eheschließung endet, sind beide am nächsten Morgen ebenso spontan zur Trennung entschlossen. Doch der Jackpot am Spielautomaten, den sie gemeinsam knacken, und eine richterliche Entscheidung zwingen sie, sechs Monate zusammenzuleben.