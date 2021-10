20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und der gute Mensch, Krimi

Alarm in Kiel: Bei einem Aufstand in der forensischen Klinik gelingt dem Frauenmörder Kai Korthals (Lars Eidinger) die Flucht aus der Sicherheitsverwahrung. Korthals, der zahlreiche Frauen in ihren Wohnungen beschlich und tötete, wurde vor sechs Jahren zu Borowskis (Axel Milberg) persönlichem Alptraum, als er dessen Verlobte Frieda Jung entführte. Damals gelang es dem Kommissar, Frieda zu befreien, doch seine Beziehung zerbrach daran. Kommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik) will Kai Korthals mit allen Mitteln jagen. Doch ist Borowski schon bereit, sich seinem Widersacher erneut zu stellen?

20:15 Uhr, ProSieben, Escape Room, Thriller

Sechs Personen stellen sich einem tödlichen Spiel: Als die unsichere Physikstudentin Zoey (Taylor Russell) eine Einladung zu einem Escape-Room-Spiel erhält, hält sie dies für die perfekte Gelegenheit, sich ihren Ängsten zu stellen. Gemeinsam mit fünf weiteren Mitstreitern soll sie das neueste Rätsel-Erlebnis der Firma Minos testen und hat nebenbei die Chance, 10.000 Dollar zu gewinnen. Die Kandidaten ahnen nicht, dass lebensgefährliche Aufgaben auf sie warten. Wer wird den Raum lebend verlassen?

20:15 Uhr, Sat.1, Der Junge muss an die frische Luft, Biografie

Basierend auf seiner Autobiographie gibt das deutsche Multitalent Hape Kerkeling (Julius Maximilian Weckauf) einen Einblick in die Höhen und Tiefen seiner Kindheit: Der achtjährige Hans-Peter findet schon früh Freude daran, die Menschen in seiner Umgebung zum Lachen zu bringen - und nutzt dafür jede Chance, die er bekommt. Trotzdem geht es bei dem Jungen nicht nur unbeschwert zu, mit einem Vater, der fast nie zuhause ist und einer Mutter, die mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen hat.

20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Land unter, Familiendrama

Für Ella (Annette Frier) sieht es in puncto Liebe und Familie eigentlich ganz prima aus. Bis ihr Jannis (Josef Heynert) plötzlich eröffnet, dass er ein paar Wochen auf Montage in Griechenland sein wird. Zusätzlich zieht Christinas Ex-Freund Nils (Marc Ben Puch) mangels Wohnung vorübergehend im Haus der Frauen ein. Ella führt einen ruppigen Streit mit dem Strandkorbflechter Utz Börnfeld, (Oliver Bröcker) und ein eigentlich überwundener Tick schleicht sich in Ellas Leben ein.

20:15 Uhr, RTL, James Bond 007 - Skyfall, Actionthriller

Die Loyalität von James Bond (Daniel Craig) wird auf die Probe gestellt, denn seine Auftraggeberin M (Judi Dench) ist in arger Bedrängnis. Eine Liste mit den Namen verdeckter Agenten in verschiedensten Terrororganisationen wurde gestohlen. Jetzt wird schrittweise deren Inhalt veröffentlicht und der MI6 mit weiteren Veröffentlichungen erpresst. Die Konsequenzen der Enttarnung sind tödlich. M ist jedes Mittel recht, die Liste zurück in die Tresore des MI6 zu befördern, auch wenn dies bedeutet, einen ihrer besten Agenten zu opfern.