"Spider-Man: Far from Home": Quentin Beck (Jake Gyllenhaal, l.) weiht Peter Parker (Tom Holland) in seine Pläne ein.

20:15 Uhr, ProSieben, Spider-Man: Far from Home, Comicaction

Peter Parker (Tom Holland) unternimmt gemeinsam mit seinen engsten Freunden einen Trip durch Europa. Vor Ort erwartet ihn eine böse Überraschung: Peter muss sich nicht nur im Kampf gegen die Elementals, sondern auch gegen den Bösewicht Mysterio (Jake Gylenhaal) beweisen. Wird er es schaffen, seine Freunde und die gesamte Welt vor dem Unheil zu beschützen?

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Und immer gewinnt die Nacht, Krimi

Im Hafen wird die Leiche eines Mannes gefunden. Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) finden heraus: Der Tote (Markus Knüfken) war Arzt - und was für einer! Ein Gutmensch, ein Samariter, einer, der pro bono die Armen der Stadt behandelte, ein Helfer mit großen Idealen. Und nun liegt er hier, hingerichtet, auf einem staubigen Hafen-Kai - überfahren und mit eingeschlagenem Schädel.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Für Tim geht es in die Geburtsstadt seiner Kontrahentin Monika Fuchs, nach Hannover. Ihn erwartet ein emotionales Gericht in einem privaten und kunstvollen Umfeld. Tim hat sich einen Geniestreich der besonderen Art überlegt: Die Original-Location befindet sich nur sieben Minuten von Monikas Zuhause entfernt. Dann stößt Tim in Berlin auf kulinarisches Neuland, und Monika wird in Hamburg auf eine kulinarische Abenteuerreise geschickt.

20:15 Uhr, ZDF, Alice im Weihnachtsland, Liebesfilm

Die Hamburger Köchin Alice Cordes (Aybi Era) verbringt Weihnachten bei der Familie ihres Freundes in Bayern. Dessen Bruder Jakob (Jochen Matschke) macht ihr das Ankommen in der fremden Umgebung erst einmal schwer. Obwohl sie selbst keine Eltern mehr hat, reagiert Alice zunächst zögerlich auf die Einladung: Ein Familienfest? Sie kennen sich doch noch gar nicht so lange. Aus der gemeinsamen Anreise wird leider nichts: Nicolas (Daniel Gawlowski) wird durch die Arbeit aufgehalten und muss nachkommen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Der Kaufhaus Cop 2, Actionkomödie

Nach vielen Jahren als Kaufhaus-Wachmann gönnt Paul Blart (Kevin James) sich einen Urlaub mit seiner Tochter Maya (Raini Rodriguez) in Las Vegas. Dort will Paul die Security Guard Expo, eine Messe für Wachmänner, besuchen. Doch kaum im Hotel angekommen, hat Maya nur noch Augen für den gut aussehenden Hotel-Mitarbeiter Lane (David Henrie) und es kommt zu einem gehörigen Streit zwischen Vater und Tochter. Als Maya jedoch in die Fänge des skrupellosen Gangsterbosses Vincent (Neal McDonough) gerät, zieht Paul alle Register.