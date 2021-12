20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition, Kochshow

Im Weihnachts-Special stellen sich Tim Mälzer und Tim Raue sowie Konstantin Filippou und Sepp Schellhorn der Herausforderung, an fremden Orten Weihnachtsgerichte nachzukochen. Während es für Team Mälzer/Raue nach Werfen (Österreich) geht, wartet auf Schellhorn und Filippou in St. Moritz (Schweiz) eine kulinarische Aufgabe. Nach ihrer Rückkehr haben die vier einen gemeinsamen Weihnachtsabend, um herauszufinden, wer sich den Sieg geschnappt hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Wunder gibt es immer wieder, Krimi

Die Ermittlungen in einem Mordfall führen die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) nach Dannerberg im Voralpenland. Dort hatte der Tote in einem Nonnenkloster zuletzt als Wirtschaftsprüfer zu tun. Das gottesfürchtige Leben scheint jedoch nur auf den ersten Blick beschaulich. Schnell verdichten sich die Hinweise, dass der Hausmeister des Klosters in die Tat verwickelt ist. Doch was ist das Motiv?

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Weihnachtsgrüße aus dem Himmel, Dramödie

Es weihnachtet sehr: In Frühling findet ein Weihnachtsmarkt statt, auf dem auch Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) und Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) mit einem Stand für wohltätige Zwecke vertreten sind. Nebenan verkauft Familie Brennmayer Zuckerwatte und andere Köstlichkeiten. Katja merkt schnell, dass in der Familie etwas im Argen liegt. Sie wird Zeugin eines väterlichen Wutanfalls, als der Sohn in Frauenkleidern am Stand auftaucht.

20:15 Uhr, ProSieben, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Fantasymärchen

Der Zauber-Zoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) kommt mit einem geheimnisvollen Koffer in New York an. Durch Zufall entwischt das Zauberwesen Niffler, welches in der Stadt großes Chaos anrichtet. Porpentina (Katherine Waterston) macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer und seinem Besitzer, um die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Durch eine folgenschwere Verwechslung finden jedoch noch mehr zauberhafte Kreaturen ihren Weg ins Freie.

22:00 Uhr, RTL, Avengers: Age of Ultron, Superheldenaction

In einem erbitterten Kampf gelingt es den Avengers, Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) und Captain America (Chris Evans), eine Hydra-Festung in Osteuropa zu stürmen und das von Loki (Tom Hiddleston) entwendete Zepter wieder zurück zu erobern. Mithilfe der Macht des Alien-Artefakts wollen Tony Stark und Bruce Banner nun eine Art künstliche Intelligenz namens Ultron erschaffen, die den Weltfrieden sichern soll. Doch der vermeintliche Heilsbringer stellt sich gegen seine Schöpfer.