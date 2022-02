20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Liebe mich!, Krimi

Vor einem Jahr verschwand Feline Wagner, eine Freundin meldete sie damals als vermisst. Jetzt wird in einem Bestattungswald zufällig ihre Leiche gefunden, bei den Vorbereitungen für eine Urnenbeisetzung. Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Jan Pawlak (Rick Okon) nehmen Kontakt zum Bestattungsunternehmen Ihle auf: Hier wurde die Grabstätte reserviert, wenige Tage nach dem Verschwinden von Feline Wagner. Es wurde bar bezahlt, von einem Mann, der einen falschen Namen angab.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel, Dschungelshow

Gibt es ein Leben nach dem Dschungelcamp? Was passierte, nachdem die Dschungel-Stars wieder in Deutschland gelandet sind? Was machten die luxusentwöhnten Promis zuerst? Die Antwort gibt es in ''Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel'', wenn sich die Stars erstmals nach ihrem harten Dschungelaufenthalt wiedersehen. Wer hat noch eine Rechnung offen? Wer startet durch? Sonja Zietlow und Daniel Hartwich geben die Antwort!

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Auf Tim Mälzer wartet in Zürich in einem veganen Restaurant eine grüne Herausforderung im "Fleischesser-Gewand". Anschließend muss er sich in Lech am Arlberg an einer Neuinterpretation alpiner Küche versuchen. Sven Wassmer muss in Endingen am Kaiserstuhl einen badischen Klassiker nachkochen - eine Tellersülze. Anschließend soll er in München eine "Vincisgrassi", eine spezielle Form der Lasagne, zubereiten.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Alte Gespenster, Dramödie

Familienmutter Catrin Zerbe (Dagny Dewath) schläft am Steuer ein, als sie ihre Töchter Greta (Theresia Vajkoczy) und Lotti (Lilli Schweiger) zur Schule fährt. Was zuerst wie ein Versehen wirkt, stellt sich später als Medikamentensucht heraus. Die 15-jährige Greta muss das Auto zum Wohnwagen zurückfahren, in dem die Familie zurzeit wohnt. Derweil sieht sich Katja (Simone Thomalla) - ausgerechnet als Tom Kleinke (Jan Sosniok) und sie sich einander annähern - mit einer möglichen Rückkehr Marks (Marco Girnth) nach Frühling und zu ihr konfrontiert.

22:30 Uhr, RTL, White House Down, Actionthriller

Der Polizist John Cale (Channing Tatum) bewirbt sich beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des Präsidenten (Jamie Foxx) und wird abgewiesen. Als kurze Zeit später eine paramilitärische Einheit das Weiße Haus überfällt und die Kontrolle an sich reißt, liegt das Leben des Präsidenten plötzlich in seiner Hand und Cale bekommt endlich die Möglichkeit zu zeigen, was wirklich in ihm steckt.