20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Schattenkinder, Krimi

Die bizarr zur Schau gestellte Leiche eines jungen Mannes führt die Zürcher Polizei zu der charismatischen Künstlerin Kyomi (Sarah Hostettler). Diese wird umgarnt von einer Schar junger Anhänger, zu der auch der Tote gehörte. Er folgte Kyomi offensichtlich bedingungslos wie einer Art Heilsbringerin und ließ sich in ihren Händen bereitwillig selbst zum Kunstobjekt stilisieren. Die faszinierende Ausstrahlung der Künstlerin scheint auch auf die Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler) zu wirken und lässt ihre Kollegin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) umso skeptischer werden.

20:15 Uhr, RTL, Downton Abbey, Kostümfilm

1927: Robert Crawley (Hugh Bonneville) bekommt einen Brief mit der Ankündigung des Besuchs aus dem Königspalast in London. König Georg und Queen Mary erweisen Downton Abbey die Ehre. Für diesen Anlass holt Lady Mary (Michelle Dockery) den pensionierten Butler Mr. Carson (Jim Carter) zurück. Die Dienstboten auf Grantham sind indes bei der Ankunft schockiert über die Arroganz der royalen Angestellten. Der königliche Besuch löst eine Kettenreaktion an Intrigen, Skandalen und Romanzen aus.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Tim Mälzer wird im Oberengadin auf ein Surfbrett gestellt und muss dann Capuns, ein Krautwickelgericht, nachkochen. Anschließend muss er in Modena beweisen, wie gut er italienisch kochen kann. Cornelia Poletto muss zunächst in Norwegen inmitten der Natur ein Fischgericht zubereiten, ehe sie sich in Berlin an einem echten Tandoori-Ofen in der nordindischen Küche beweisen und ein Chicken Raj Kachori kochen muss.

20:15 Uhr, ZDF, Nächste Ausfahrt Glück, Komödie

Juri (Dirk Borchardt) fragt sich, ob der Sohn seiner Jugendliebe Katharina (Valerie Niehaus) in Wirklichkeit sein eigenes Kind ist. Hat Katharina ihn um ein Leben betrogen? Wie zufällig stellt er sich als erster Patient in Pauls (Sebastian Schneider) Praxis vor, die dieser als Allgemeinmediziner neu eröffnet hat. Katharina gefällt überhaupt nicht, dass Juri jetzt Kontakt zu ihrem Sohn hat und sich zunehmend in ihr Familienleben einmischt.

20:15 Uhr, ProSieben, Alita: Battle Angel, Sci-Fi

Der Wissenschaftler Dr. Dyson Ido (Christoph Waltz) erweckt den kaputten Cyborg-Körper eines Mädchens (Rosa Salazar) zu neuem Leben. Gemeinsam mit ihrem Freund Hugo begibt sich Alita - wie Ido sie nennt - auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Als die Mächtigen der Stadt die Jagd auf sie eröffnen, entdeckt Alita alte Kräfte, die der Schlüssel zur Rettung ihrer Welt sein könnten.