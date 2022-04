20:15 Uhr, ProSieben, James Bond 007 - Spectre, Agentenaction

Terroranschläge erschüttern die Welt. In Mexiko kann James Bond (Daniel Craig) knapp einen Anschlag auf ein Stadion verhindern. In London sollen die Doppel-Null-Agenten abgeschafft werden. Menschen sind angeblich nicht mehr zeitgemäß im Kampf gegen Terror und Gefahr. Bond kommt einer Organisation namens "Spectre" auf die Schliche, die mittels modernster Technik die Weltherrschaft an sich reißen will. Und trifft alte Bekannte wieder.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: National feminin, Krimi

Im Göttinger Stadtwald wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Identität der Toten setzt das Team um Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) unter großen Druck: Marie Jäger (Emilia Schüle), eine kluge und attraktive Jurastudentin, war mit ihrem erfolgreichen Blog "National feminin" ein Star der jungen, rechten Szene und Aushängeschild der "Jungen Bewegung". In den sozialen Netzwerken beginnt eine unkontrollierbare Stimmungsmache gegen die Polizei, gegen den Staat und gegen die Demokratie.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Mauritius, Urlaubsserie

Als Roman Hilbert (Helmut Zierl) an Bord des "Traumschiffs" geht, fällt ihm sofort die Ähnlichkeit der Tanzlehrerin Jana Stern (Vivien Wulf) zu seiner verstorbenen Ehefrau auf. Die beiden kommen ins Gespräch, und Jana merkt, dass Roman sehr einsam zu sein scheint. Aufgrund der Erinnerungen, die Jana in Roman weckt, lädt er sie ein, mit zu seinem Hotel auf Mauritius zu kommen. Jana freut sich auf den Ausflug, doch schon bald stellt sie fest, dass in dem Hotel auch Romans Sohn Niklas (Marc Barthel) arbeitet, der überhaupt nicht glücklich über die Anwesenheit seines Vaters zu sein scheint.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Eiskönigin 2, Animation

Die Eiskönigin Elsa tritt mit ihren Freunden eine abenteuerliche Reise an: Es scheint endlich Ruhe in Arendelle eingekehrt zu sein - bis der Klang einer mysteriösen Stimme Elsa in Unruhe versetzt. Um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen, beschließt sie, zum sagenumwobenen Zauberwald zu fahren, vor dem ihr Vater sie einst warnte. Doch sie bricht nicht alleine auf, sondern wird von Anna, Olaf, Kristoff und Sven begleitet.

21:45 Uhr, Das Erste, Mord auf Shetland: Der Tod wartet, Krimi

Vier Todesopfer und eine Entführung, aber noch keine heiße Spur: Shetland-Ermittler Jimmy Perez (Douglas Henshall) steht unter Druck herauszufinden, wie die Gewalttaten miteinander zusammenhängen. Um mehr über die Menschenschleuser und Frauenhändler zu erfahren, deren geheime Machenschaften auf der Nordseeinsel immer mehr zum Vorschein kommen, reist Perez nach Glasgow.