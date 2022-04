20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Seine Familie kann man sich nicht aussuchen, Krimi

In einem Einfamilienhaus werden eine alleinerziehende Mutter und ihr Sohn tot aufgefunden. Sie wurde mit mehreren Stichen ermordet. Ihr vom Hals abwärts gelähmter Sohn starb an einem Schlaganfall, weil niemand mehr seine Infusion wechseln konnte. Ein Tod in kompletter Einsamkeit. Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ermittelt bei Jens Sommer (Christian Beermann), dem Ex-Mann und Vater, sowie bei der Familie Genth, die gut mit den Sommers befreundet war.

20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Das Glück der Erde, Drama

Asperger-Autistin Ella (Annette Frier) und ihre Freundin Christina (Julia Richter) stehen vor den Scherben ihrer Paarbeziehungen. Ein Neuanfang liegt für beide Frauen in der Luft. Während Ella noch ihre Trennung von Jannis (Josef Heynert) verarbeitet und zarte Fühler zu ihrem Kung-Fu-Trainer ausstreckt, versucht Christina, die Beziehung zu Nils (Marc Ben Puch), dem Vater ihres Sohnes, im Geheimen fortzuführen. Die Affäre stößt schon bald an ihre Grenzen.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

In dieser Folge der Frühlingsstaffel wird es für den Koch-King besonders schwer. Zum allerersten Mal in der Geschichte von "Grill den Henssler" wird er gegen Koch-Coaches der vergangenen Staffeln antreten. Besonderer Clou: Die Jury - Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach - gibt die Gerichte für Henssler und seine ambitionierten Gegner Ralf Zacherl, Ali Güngörmüs sowie Christian Lohse vor!

20:15 Uhr, ProSieben, Glass, Mysterythriller

David Dunn (Bruce Willis) - ein Mann mit übermenschlichen Kräften - und der an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidende Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) werden in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dort arbeitet Dr. Ellie Staple (Sarah Paulson) mit Patienten, die behaupten, Superkräfte zu besitzen. Auch Elijah Price (Samuel L. Jackson) wird in der Einrichtung festgehalten - und sieht in der Ankunft von Dunn und Crumb die Chance, der Menschheit endlich die Existenz von Superhelden zu beweisen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Alte Wunden, Krimi

Am helllichten Tag wird Karl Paulsen an einem Schrottplatz erschossen. Als das "starke Team" Otto (Florian Martens) und Verena (Maja Maranow) den Tatort mit ihrem Chef Reddemann (Arnfried Lerche) betreten, kommt dem der Tote bekannt vor. Kurz darauf erhält Reddemann einen Anruf von einem ehemaligen Vorgesetzten: Brock (Christian Berkel), ein zu lebenslanger Haft Verurteilter, ist gerade entlassen worden und will sich an denen rächen, die ihn ins Gefängnis gebracht haben. Auch an ihm?