TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Es lebe der König!, Krimi

Das "Haus Lüdecke" hat eine lange Geschichte und ist über Münsters Grenzen hinaus bekannt. Im Burggraben des alten Wasserschlosses wird eine Leiche gefunden - in Ritterrüstung. Bei dem Toten handelt es sich um den frischgebackenen Burgherrn Manfred Radtke (Anthony Arndt). War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter - wie Kommissar Thiel (Axel Prahl) vermutet? Erst vor wenigen Monaten hatte der ehemalige Kirmeskönig Radtke die altehrwürdige Burg erstanden und wollte hier mit seiner Familie künftig Mittelalterspiele veranstalten.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Welcher Promi kann Steffen Henssler beim ultimativen BBQ-Wettbewerb unter freiem Himmel besiegen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird wirklich alles gegrillt - und um die kritische Jury zu überzeugen, muss deutlich mehr aufgetischt werden als die Klassiker Fleisch, Fisch und Gemüse. Wer hat seinen Grill im Griff und überzeugt Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach?

20:15 Uhr, Sat.1, Boston, Thriller

Am Patriots Day findet in Boston alljährlich ein Marathon statt. Die Veranstaltung im Jahr 2013 wird noch lange in den Köpfen der Menschen bleiben: ein Sprengstoffanschlag auf der Zielgeraden kostet drei Menschen das Leben, Hunderte werden verletzt. Der Polizist Tommy Saunders (Mark Wahlberg) und seine Kollegen machen sich auf die Suche nach den Attentätern.

20:15, ZDF, Frühling - Genieße jeden Augenblick, Drama

Aufregung in Frühling: Die Witwe eines verstorbenen Motorradfahrers erscheint nicht zu dessen Begräbnis. Verzweifelt begibt sich die 19-jährige Tochter Johanna (Emilia Bernsdorf) auf die Suche nach ihrer Mutter. Von alldem nichts ahnend, hat Katja Baumann (Simone Thomalla) die Gesuchte bereits gefunden: Gut gelaunt sitzt Erika Brugger (Clelia Sarto) an einer Bushaltestelle und wartet darauf, dass ihr Mann sie abholt. Katja merkt, dass hier etwas nicht stimmt, und bringt Erika ins Krankenhaus.

20:15 Uhr, ProSieben, Central Intelligence, Actionkomödie

Calvin (Kevin Hart) traut seinen Augen nicht, als er seinen früheren Schulkameraden Bob (Dwayne Johnson) wiedersieht. Bob, einst fett und schwabbelig, ist jetzt ein durchtrainierter Hammer-Kerl. Und ein Geheimagent in Nöten. Bob ist auf der Spur eines Verräters innerhalb der CIA. Um diesen zu entlarven, benötigt Bob Calvins Hilfe. Calvin ahnt nicht, auf welchen Höllenritt er sich einlässt.