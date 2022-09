20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Das Verhör, Krimi

Die Investmentbankerin Ann-Kathrin Werfel wird grausam getötet. Der erste Verdacht fällt auf ihren Ex-Ehemann, dem sie häusliche Gewalt vorgeworfen hatte. Patrick Werfel (Jonathan Müller) allerdings präsentiert den Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ein gut bezeugtes Alibi. Indizien vom Fundort der Leiche führen die Kommissarinnen zu Hajo Kessler (Götz Otto), der Soldat bei der Bundeswehr ist. Kessler gibt an, Ann-Kathrin Werfel nicht gekannt zu haben, sein Wagen wurde jedoch in der Nähe des Fundorts gesehen. In der Befragung gibt er sich korrekt, geradezu charmant. Aber er neigt zu Ausrastern - und die scheinen damit zu tun zu haben, dass es Frauen sind, die ihn befragen.

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman, Action-Abenteuer

Diana (Gal Gadot) ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, welche sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve (Chris Pine) und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich und doch stellt sich ihr bald die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind?

20:15 Uhr, RTL, Die 100.000 Mark Show, Action-Show

Ein absoluter Gameshow-Klassiker kehrt zurück: die "100.000 Mark Show". Aufwendige Action-Spiele, atemberaubendes Tempo und hochmotivierte Kandidaten, die alles geben für 100.000 Mark. Mit "Der heiße Draht" kommt auch ein Spiele-Klassiker zurück. Hier wird jede Konzentrationsschwäche, jedes noch so kleine Zittern schnell zu einer ganz schön heißen Angelegenheit. Moderiert wird die Neuauflage des Originals von Ulla Kock am Brink.

20:15 Uhr, Sat.1, Nightlife, Komödie

Die besten Freunde Milo (Elyas M'Barek) und Renzo (Frederick Lau) führen als angesehene Barkeeper ein berauschendes Leben in Berlin mit vielen Partys und wechselnden Liebschaften. Doch damit soll jetzt Schluss sein, denn die beiden wollen die wahre Liebe finden und eine ernsthafte Beziehung führen. Als Milo auf die Musikmanagerin Sunny (Palina Rojinkski) trifft, scheint sein Wunsch in Erfüllung zu gehen - würden ihm bloß nicht Renzos illegale Machenschaften in die Quere kommen.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Keine Angst vorm Leben, Melodram

Katja (Simone Thomalla) und Adrian (Kristo Ferkic) können es kaum glauben: Jan (Christoph M. Ohrt) will einen Pilgerweg in den Bergen begehen und bis nach Südtirol wandern. Jeder sollte einmal im Leben pilgern, so Jans Motto. Auf dem Weg schließt sich Jan mit anderen Pilgern zusammen, darunter die hochschwangere Liane (Kathrin Anna Stahl). Die Wanderer sorgen sich so sehr um das ungeborene Baby, dass Jan Katja anruft und sie bittet, mitzupilgern und mit der Schwangeren zu sprechen.