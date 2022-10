20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Das Tor zur Hölle, Krimi

Manfred Gabler wird am Fuß einer Treppe tot aufgefunden. Zahlreiche Verletzungen deuten darauf hin, dass er keinesfalls einfach gestürzt sein kann, sondern vor seinem Tod in einem aussichtslosen Kampf schwer misshandelt worden ist. Unmittelbar verwertbare Spuren gibt es für Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) rund um den Fundort der Leiche zunächst nur sehr wenige. Dennoch sind einige Besonderheiten von Beginn an auffällig: Manfred Gabler war katholischer Priester, er hatte bemerkenswert wenig soziale Kontakte - und seltsamerweise ein Amulett mit dem Satanssymbol bei sich.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag, Liebesfilm

Eventmanagerin Grace Brennan (Anja Antonowicz) findet an ihrem 17. Hochzeitstag beglückt einen kostbaren Ring in der Tasche ihres Mannes Christopher (Nicholas Reinke). Doch der Schmuck ist nicht für sie gedacht. Stattdessen sieht Grace kurz darauf den Ring am Finger der Musicaldarstellerin Sarah Moretti (Angela Bull). Erschüttert stellt sie ihren Mann zur Rede. Dieser gesteht, sie seit zwei Jahren zu betrügen. Dabei glaubte Grace bisher, alles in ihrem Leben unter Kontrolle zu haben.

20:15 Uhr, Sat.1, Onward: Keine halben Sachen, Animation

Vor langer Zeit war die Welt noch voller Magie - bis der technische Fortschritt sie nach und nach in Vergessenheit geraten ließ. Die beiden Elfenbrüder Ian und Barley erhalten aber dank eines Geschenks ihres verstorbenen Vaters die Chance, die Zauberei wiederzuentdecken und begeben sich dafür auf eine abenteuerliche Reise mit überraschendem Ausgang.

20:15 Uhr, ONE, Grießnockerlaffäre, Krimikomödie

Der restalkoholisierte Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird am Morgen nach einer rauschenden Polizisten-Hochzeit von einem schwer bewaffneten SEK-Kommando geweckt, das sich leider nicht vom Besen der Oma (Enzi Fuchs) vertreiben lässt. Der Kollege Barschl (Francis Fulton-Smith) ist mit einem Messer im Rücken tot aufgefunden worden. Und blöderweise ist die Tatwaffe, ausgerechnet Franz' Taschenmesser, zweifelsfrei zu identifizieren, da sein Name eingraviert ist. Dass der Dahingeschiedene Franz' ungeliebter Vorgesetzter und erklärter Erzfeind ist, macht die Sache auch nicht besser.

20:15 Uhr, RTLzwei, Blood Diamond, Abenteuerdrama

Der Fischer Solomon Vandy (Djimon Hounsou) wird in den 90er-Jahren während des Bürgerkriegs in Sierra Leone entführt und zur Arbeit in Diamantminen gezwungen. Dort findet er einen seltenen rosa Rohdiamanten, versteckt ihn und berichtet später im Gefängnis dem Söldner Danny Archer (Leonardo DiCaprio) davon. Nach seiner Flucht bricht Archer mit der US-Journalistin Maddy Bowen (Jennifer Connelly) auf, um Solomon in den von Rebellen kontrollierten Unruheprovinzen zu suchen.