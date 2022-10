20:20 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Rache an der Welt, Krimi

Die heile Welt von Göttingen wird erschüttert durch einen Serientriebtäter, der an abgelegenen Ecken Frauen auflauert und zu sexuellen Handlungen zwingt. Der "Wikinger", wie der Mann in der Presse genannt wird, hat seine Opfer bislang am Leben gelassen. Als in einem kleinen Park an einem See die Leiche der Studentin Mira gefunden wird, fragen sich Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba), ob der "Wikinger" dieses Mal einen Schritt weiter gegangen sein könnte.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

"Grill den Henssler" ist die Koch-Show, in der alles passieren kann! Im Herbst wollen wieder drei hochmotivierte Prominente Steffen Henssler im kulinarischen Wettkampf, moderiert von Laura Wontorra, den Garaus machen. Wer nach Impro-Gang, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert die meisten Punkte absahnt - und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das Jury-Trio um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer auf Langeoog, Drama

Ihren Vater Herbert (Oliver Törner) hat Antonia Hofmaier (Lara Joy Körner) vor rund 20 Jahren aus ihrem Leben gestrichen. Jetzt braucht sie seine Unterschrift und reist nach Langeoog. Er aber hat einen Segeltörn vorgezogen. Antonia schäumt vor Wut. Widerwillig nimmt sie das Angebot von Herberts Freundin Levke (Helene Grass) an, auf ihrem Hof zu warten. Das verändert Antonia: Sie öffnet sich - für den charmanten Hotelwirt Tjärk (Jörn Knebel) sowie für den traumatisierten Hengst Paco, den sie heilen möchte.

20:15 Uhr, Sat.1, Avengers: Infinity War, Superhelden-Action

Sollte es dem Titanen Thanos (Josh Brolin) gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos' gewissenlose Armeen beginnt. Gemeinsam stellen sich die Avengers ihrem übermächtigen Feind, doch sind sie bereit, den ultimativen Preis zu zahlen?

20:15 Uhr, ONE, Sauerkrautkoma, Komödie

Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird neuen, nervenzerfetzenden Belastungen ausgesetzt: Er wird nach München "strafversetzt" - das bedeutet eine Wohngemeinschaft mit seinem eigenwilligen Kumpel Rudi (Simon Schwarz) und seine Widersacherin Thin Lizzy (Nora Waldstätten) als Chefin. Kein Wunder, dass Franz zurück will nach Niederkaltenkirchen. Zum Glück findet sich bald eine Frauenleiche im Kofferraum vom Papa (Eisi Gulp), die den Eberhofer zurück in die Heimat und an Omas (Enzi Fuchs) Kochtöpfe führt.