TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

In der zweiten Folge der "Grill den Henssler"-Herbststaffel treten Maxi Gstettenbauer, Jorge González und Tahnee gegen Steffen Henssler an. In einem kulinarischen Wettkampf, moderiert von Laura Wontorra, wollen sie mit Unterstützung ihres Koch-Coaches Martin Müller überzeugen. Wer die meisten Punkte erhält und damit auch das Preisgeld für einen guten Zweck spenden darf, entscheidet die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.

20:15 Uhr, Sat.1, Avengers: Endgame, Superhelden-Epos

Im vorerst letzten Film der "Avengers"-Reihe schlüpft neben Robert Downey jr. als Iron Man auch Scarlett Johansson als Black Widow wieder ins Superheldenkostüm: Den Avengers gelang es nicht, Thanos (Josh Brolin) aufzuhalten und seinen grauenhaften Plan zu vereiteln. Ein bitterer Kampf steht nun bevor - doch sind sie diesmal in der Lage, ihn zu stoppen?

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Leben Tod Ekstase, TV-Krimi

Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) sehen sich mit dem Tod von sechs Frauen und Männern konfrontiert, die allesamt an einer Psycholyse-Sitzung teilgenommen haben und während der Therapiestunde ums Leben kamen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen geraten sie an Dr. Adrian Goser (Martin Wuttke), einen umstrittenen Psychoanalytiker und den einzig Überlebenden. Goser ist bekannt dafür, eine besondere Form der Psychoanalyse durchzuführen, bei der psychedelische Drogen verwendet werden, um zu einer absoluten Selbsterkenntnis zu gelangen. Während Brix Goser für einen Hochstapler hält, der seine Patienten bewusst in die Abhängigkeit lenkt, bleibt Janneke seiner Therapie gegenüber ambivalent.

20:15 Uhr, RTL, Dirty Dancing, Tanzromanze

Das 17-jährige Mauerblümchen Frances "Baby" Houseman (Jennifer Grey) lernt in einer Hotelanlage den Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) kennen und kommt ihm beim "Dirty Dancing" immer näher. Doch das Glück der beiden Frischverliebten ist in Gefahr, denn Babys Vater Jake (Jerry Orbach) hält Johnny für einen verantwortungslosen Vagabunden und verbietet seiner Tochter den Umgang mit ihm.

20:15 Uhr, One, Leberkäsjunkie, Krimikomödie

Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) kann sich gar nicht mit der Gemüsediät seiner Oma anfreunden, noch dazu raubt ihm sein fast einjähriger Sohn Paul den Schlaf. Und jetzt muss er auch noch den Mörder einer Frau in Liesl Mooshammers Haus ermitteln, das niedergebrannt wurde. Sein Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) hilft ihm bei seiner Arbeit mal wieder nach Kräften.