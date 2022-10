TV-Tipps am Sonntag

Vorschau TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Hexen brennen, Krimi

Eine Frau wird nach dem Halloweenfest am Fuße des Brockens tot aufgefunden. Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) bringt den Mord vorerst nicht mit abergläubischen oder gar spirituellen Ritualen in Verbindung. Seltsam ist die Tat aber schon. Die Leiche wurde verbrannt, auf einer Art Scheiterhaufen. Und schließlich stellt sich heraus, dass das Opfer gefoltert wurde - mit Methoden der mittelalterlichen Inquisition. Wer steckt hinter dieser Tat?

20:15 Uhr, ZDF, Unterm Apfelbaum - Einsturzgefährdet, Komödie

Sie gleichen drei Naturgewalten. Der Zufall spült sie in eine WG: die störrische Witwe Frieda (Therese Hämer), die akribische Denkmalpflegerin Jasmin (Saman Giraud) und die praktische Zimmerin Tinka (Lotte Becker). Aber können sie auf Friedas Erbhof Heckemellersch eine Heimat finden? Für Tinka ist es jetzt erst mal der einzig mögliche Zufluchtsort, nachdem ihre Hochzeit geplatzt ist. Und auch Jasmin braucht dringend eine neue Bleibe.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Promi-Special, Sportshow

Heute sammeln 20 prominente Athleten Geld für den RTL-Spendenmarathon. Für jedes bezwungene Hindernis erspielen sie einen Geldbetrag. Die drei Besten stehen schließlich vor dem neuen Mount Midoriyama mit drei Hinderniselementen statt nur einem Seil. Unter anderem treten an: Luca Hänni, Elena Miras, Eric Stehfest, Kira Walkenhorst, Evil Jared Hasselhoff, Filip Pavlovic und Thorsten Legat.

20:15 Uhr, Sat.1, Independence Day: Wiederkehr, Sci-Fi-Action

20 Jahre nach einer vernichtenden Alien-Invasion sieht sich die Erde erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer gegenüber. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth) sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

In dieser Folge treten Melissa Khalaj, Ralf Moeller und Wayne Carpendale gegen Steffen Henssler an. In dem kulinarischen Wettkampf, moderiert von Laura Wontorra, wollen sie mit Unterstützung ihres Koch-Coaches Alexander Wulf überzeugen. Wer die meisten Punkte erhält und damit auch das Preisgeld für einen guten Zweck spenden darf, entscheidet die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.