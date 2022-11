20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Blicke der Anderen, Krimi

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) ermitteln in einer Kleinstadt im Breisgau: Es gibt selbstredend keinen Maßstab dafür, wie sich eine Frau zu verhalten hat, deren Mann und Sohn vermisst werden. Und doch irritiert das stoische Verhalten von Sandra Vogt (Lisa Hagmeister) die Kommissare in besonderem Maß, während sie versuchen, den Fall aufzuklären.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Dieses "Grill den Henssler"-Staffelfinale hat es in sich! Mit Amira und Oliver Pocher stehen Steffen Henssler diesmal zwar nur zwei Gegner gegenüber, doch die wollen dem Koch-King mit Hilfe von Coach Martin Klein und unbändiger Motivation so richtig einheizen. Denn: Jeder erkämpfte Punkt erhöht die Gesamtsumme, die dem RTL-Spendenmarathon zu Gute kommt. Ob die Jury zu diesem besonderen Anlass bei der Punktevergabe ebenfalls spendabler sein wird?

20:15 Uhr, ZDF, Unterm Apfelbaum - Panta Rhei - Alles im Fluss, Komödie

Drei sehr unterschiedliche Frauen tun sich tatsächlich zusammen: die Denkmalpflegerin Jasmin (Saman Giraud), die Zimmerin Tinka (Lotte Becker) und die verwitwete Frieda (Therese Hämer). Leise Zweifel haben alle drei. Ob das gut geht? Spätestens als Friedas Tochter Elli (Frida-Lovisa Hamann) mit ihrer Familie zu Besuch kommt, entlädt sich das Gewitter. Elli hat ihrer Mutter eine Wohnung bei sich in Stuttgart angemietet und sich finanziell dafür völlig verausgabt, während man in Heckemellersch die Zimmer renoviert.

20:15 Uhr, Sat.1, Robin Hood, Abenteuer

Lord Robin von Loxley (Taron Egerton) kann das Grauen der Kreuzzüge nicht länger ertragen und schreitet bei der Hinrichtung einer Gruppe Kriegsgefangener ein. John (Jamie Foxx) - dem Vater eines ermordeten Jungen - gelingt dabei die Flucht. Zurück in Nottingham wird Robin Zeuge des Unrechtsregimes, das der Sheriff mittlerweile etabliert hat. Mit John als Mentor an seiner Seite zieht der junge Rebell in den Kampf für das unterdrückte Volk.

22:15 Uhr, ZDF, The Chelsea Detective, Detektivserie

An einer renommierten Schule in Chelsea herrscht Entsetzen: Der Lehrer Oliver Cowie wurde erschlagen aufgefunden. War er wirklich bei allen so beliebt, wie es zunächst den Anschein hat? Bei den Ermittlungen nimmt das Team um Max Arnold (Adrian Scarborough) und Priya Shamsie (Sonita Henry) das berufliche und private Umfeld des Opfers unter die Lupe. Dabei stellt sich heraus, dass die heile Welt rund um Oliver in Wahrheit einige Risse hatte. Auch seine Frau gerät unter Mordverdacht.