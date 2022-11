TV-Tipps am Sonntag

Vorschau TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Ein Freund, ein guter Freund, Krimi

Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) hält eine launige Abschiedsrede auf seinen alten Freund Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte) und dessen Frau Veronika (Proschat Madani). Am anderen Ende der Stadt bedroht ein unzufriedener Mandant seinen Anwalt Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour). Als Kommissar Thiel (Axel Prahl) am nächsten Morgen zu dessen Kanzlei gerufen wird, erkennt er in dem Toten sofort den Haus- und Hofanwalt von Nino Agostini (Claudio Caiolo). Dem gefährlichen Mafiaboss traut Thiel den kaltblütigen Mord durchaus zu.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochshow

Auf Grundlage von Hinweisen ihrer Besteller kochen Tim Mälzer und Steffen Henssler in ihrem Pop-up-Lieferdienst und liefern die Gerichte danach selbst aus. Dabei gibt es eine Neuerung: Es können nun auch halbe Sterne bei der Bewertung vergeben werden - maximal sind es fünf. Wer am Ende die wenigsten Sterne hat, wird bestraft. Als prominente Kundschaft sind diesmal Jeannette Biedermann, Evelyn Weigert, Frank Elstner und Steven Gätjen dabei.

20:15 Uhr, Sat.1, Transformers: The Last Knight, Action

Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa will er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er jedoch ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager (Mark Wahlberg) und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde in letzter Minute vor dem Untergang zu bewahren?

20.15 Uhr, RTLzwei, Voll abgezockt, Komödie

Sandy Patterson (Jason Bateman) traut seinen Augen kaum, als er sein Konto checkt und dieses komplett leergeräumt ist. Als er dann auch noch verhaftet wird und die Polizei ihm mitteilt, dass er mit Haftbefehl gesucht wird, ist die miese Masche des wahren Täters durschaut: Anscheinend nutzt eine wohlgeformte Blondine Sandys Identität. Der empörte Sandy macht sich auf nach Florida, um die Trickbetrügerin Diana (Melissa McCarthy) zu stellen.

22:15 Uhr, ZDF, Detective Grace - Stirb ewig, Krimi

Detective Superintendent Roy Grace (John Simm) gilt als einer der besten Ermittler der Polizei von Brighton und Hove. Wegen seiner unorthodoxen Ermittlungsmethoden, wurde er jedoch in den ungeliebten Innendienst versetzt. In Brighton feiert der erfolgreiche Unternehmer Michael Neward (Tom Weston-Jones) mit seinen Freunden Junggesellenabschied. Doch bald weicht die Partystimmung purem Entsetzen: Es gibt Tote und Michael ist verschwunden. Für DSI Grace beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.