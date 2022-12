20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition, Kochshow

Im Weihnachts-Special stellen sich Lucki Maurer und Tim Mälzer sowie Tim Raue und Max Strohe der Herausforderung, an fremden Orten Weihnachtsgerichte perfekt nachzukochen. Während es für das Team Maurer und Mälzer ins Restaurant Jin nach München geht, wartet auf das Team Raue und Strohe im italienischen Mattinata in Apulien eine kulinarische Aufgabe.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Abgrund, Krimi

Die polnische Geologin Magdalena Nowak wird tot in einem Waldstück in der Nähe des Dorfes Fehlow am Rande eines ehemaligen Braunkohlegebiets gefunden - offensichtlich mit einer Plastiktüte erstickt. Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) und Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross (André Kaczmarczyk) können ein Sexualverbrechen zunächst ausschließen. Aber warum war die junge Frau mitten in der Nacht allein im Wald?

20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerkomödie

Der barbarische Captain Salazar (Javier Bardem) schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow (Johnny Depp). Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa (Geoffrey Rush) verbünden.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Der Autor und ich, Liebesfilm

Ebba (Eva-Maria Grein von Friedl) hat einen Brautladen und vermietet ein Ferienhaus. Als dort der wenig charmante Autor Rasmus (Kai Schumann) einzieht, der in Ruhe seinen aktuellen Roman beenden will, findet sie ihn unausstehlich. Dann stellen sie fest, dass sie beide Fans der Liebesromane von Bianca Lund sind, und kommen sich näher. Nach der Fertigstellung von Rasmus' Manuskript verbringen sie eine romantische Woche zusammen. Doch Rasmus hat ein Geheimnis, das sich zwischen sie schiebt.

22:15 Uhr, ZDF, Die purpurnen Flüsse - Das Festival, Thrillerserie

Kommissar Niémans (Olivier Marchal) und seine Kollegin Camille (Erika Sainte) ermitteln in Belgien in Weismes östlich von Liège. In der Nähe eines heidnischen Festivals wurde ein Doppelmord verübt. In einem abgebrannten Gemeindesaal finden sie die leblosen Körper eines jungen deutschen Paares, an den Rücken zusammengenäht. Das Paar trägt auffallende Bänder an den Handgelenken und Ketten mit Anhängern aus kleinen Hautstücken des anderen.