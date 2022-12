20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Das Opfer, Krimi

Robert Karow (Mark Waschke) ermittelt nach dem Tod seiner Kollegin Nina Rubin in diesem Fall solo: Ein Mann in Karows Alter wird in einem Waldstück tot aufgefunden. Er starb durch einen Schuss in den Kopf. Alles am Tatort deutet auf eine Milieu-Hinrichtung hin, wie Karow sofort feststellt, obwohl er für den Fall nicht zuständig ist. Doch Karow kennt den Toten, Maik Balthasar (Andreas Pietschmann), aus Jugendzeiten und findet heraus, dass er ein verdeckter Ermittler war.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Taxi zur Bescherung, Komödie

Taxifahrer Axel Parschke (Dietmar Bär) hatte eigentlich geplant, wie jedes Jahr an Weihnachten durchzuarbeiten, da macht ihm am Bahnhof Hamburg-Dammtor der IT-Analyst Jan Olsmer (Max Riemelt) ein lukratives Angebot. Dessen Zug ist ausgefallen, und er muss unbedingt in das Hunderte Kilometer entfernte Erzgebirgsstädtchen Bergroda. Nach einem Skiunfall vor zwei Jahren hat Jan sein Augenlicht verloren. Jetzt ist er erleichtert, dass er trotz des vorweihnachtlichen Reise-Chaos seine Verabredung mit der Lehrerin Jenny Feller (Marlene Tanczik) einhalten kann. Auf der Autobahn bei Magdeburg werden sie allerdings erst einmal durch einen Stau ausgebremst und pausieren in einem abgelegenen Gasthof.

20:15 Uhr, RTL, Jauch gegen 2022, Show

Bei "Jauch gegen 2022" dreht sich alles um das aktuelle Jahr: Acht prominente Gäste, die mit ihren persönlichen Geschichten das Jahr geprägt haben, treten in verschiedenen Quizrunden zu den Themen des Jahres gemeinsam gegen Günther Jauch an, um Punkte fürs Finale sammeln. Im Finale treten die vier besten Promis in 1:1-Duellen gegen Günther Jauch an. Wer die meisten Punkte auf dem Konto hat, gewinnt für "seine" Zuschauerhälfte 35.000 EUR.

20:15 Uhr, Sat.1, Jack Reacher, Action

Der ehemalige Militärpolizist und hochdekorierte Kriegsveteran Jack Reacher (Tom Cruise) wird gebeten, einen Heckenschützen zu vernehmen, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat. Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Reacher tiefer und tiefer in einen Sumpf aus tödlichen Intrigen.

20:15 Uhr, 3Sat, Weihnachtstöchter, Tragikomödie

Kurz vor Weihnachten verunglückt der Großbäcker Johann König tödlich. Er ist Vater dreier Töchter, die von drei verschiedenen Müttern stammen und in ewigem Streit miteinander liegen. Nun treffen sich Diana (Felicitas Woll), Katarina (Elena Uhlig) und Regina (Gesine Cukrowski) im Haus des Vaters, um zu klären: Wer kriegt was, wer ist pleite, wer hat wen schon immer nicht leiden können, wer verrät welches Geheimnis nicht, und wer hat Mutters Brosche geklaut? Und das zum Fest der Liebe!