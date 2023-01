20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Du bleibst hier, Krimi

Im Dortmunder Westpark stehen Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) vor einer großen Blutlache, aber es gibt keine Leiche. Jedoch wird Andreas Richter, der Chef einer Dortmunder Immobilienfirma, vermisst. Mit seinem Geschäftsmodell hat er sich in den letzten Jahren in Dortmund etliche Gegner gemacht: Er kauft Immobilien im Kreuzviertel auf und verwandelt Mietwohnungen in begehrte Luxusobjekte. Privat lässt er sich gerade von seiner Frau Natalia (Valery Tscheplanowa) scheiden. Auch sie lässt kein gutes Haar an ihrem Noch-Ehemann.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Kleiner Engel, kleiner Teufel, Dramödie

Die 9-jährige Stella (Katharina Weitzendorf), das mittlere Kind einer scheinbar heilen Familie, wirkt wie ein kleiner Engel. Sie spaziert mit ihrem kleinen Bruder Moritz im Kinderwagen in den Wald, wo sie auf einer Lichtung ein Wespennest entdeckt. Nachdem sie die Wespen mit Steinen und Stöcken dazu gebracht hat, wütend ihr Nest zu verlassen, lässt sie ihren Bruder zurück und geht vergnügt nach Hause, um dort mit Panik in der Stimme nach ihrer Mutter zu rufen. Zum Glück ist Moritz nichts Schlimmeres passiert, aber er soll zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Frau Dr. Schneiderhan (Caroline Ebner) bittet Katja (Simone Thomalla), auf Stella aufzupassen. Bald merkt Katja, dass sich Stella seltsam verhält.

20:15 Uhr, RTL, Dr. Bob's Australien, Reality-Show

Roadtrip mit Dr. Bob! Der Arzt, dem die Dschungelcamper vertrauen, schnappt sich den amtierenden Dschungelkönig Filip Pavlovic und seinen Vorgänger Prince Damien für eine unvergessliche Abenteuerreise nach Westaustralien. Auf ihrem mehr als 4.000 Kilometer langen Trip präsentiert Dr. Bob den beiden königlichen Dschungel-Stars neben australischen Traditionen und Besonderheiten auch interessante Hintergründe und kuriose Details aus Down Under.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte 2, Komödie

Zeki Müller (Elyas M'Barek), mittlerweile Lehrer an der Goethe-Gesamtschule, ist urlaubsreif, denn frühes Aufstehen, Korrigieren von Klassenarbeiten und nervige Teenager sind überhaupt nicht sein Ding. Die von Rektorin Gerster (Katja Riemann) vorgeschlagene Exkursion nach Thailand kommt also wie gerufen. Leider muss Herr Müller während des "Urlaubs" jedoch die Terror-Klasse 10b beaufsichtigen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Everest, Bergdrama

Rob Hall (Jason Clarke) ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das für 65.000 Dollar kommerzielle Gipfelbesteigungen auf den Mount Everest anbietet. Obwohl die Wettervorhersage gegen die Tour spricht, will Rob seine Gruppe auf den Gipfel des Mount Everest bringen. Nach letzten Vorbereitungen beginnt die Gruppe am 10. Mai 1996 mit dem Aufstieg zum Gipfel. Halls Gruppe schließt sich mit der des Kollegen Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) zusammen. Doch dann bringt ein Schneesturm großes Unglück über die ehrgeizigen Bergsteiger.