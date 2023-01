TV-Tipps am Sonntag

Vorschau TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Lenas Tante, Krimi

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) muss Beruf und Familie unter einen Hut bringen: Ihre Tante Niki (Ursula Werner), pensionierte Staatsanwältin, scharfzüngig und durchsetzungsfähig, trifft zu einem Besuch in Ludwigshafen ein. Gleichzeitig sind Lena und Johanna Stern (Lisa Bitter) mit dem Tod eines Altenheimbewohners beschäftigt, der durch eine Überdosis Insulin getötet wurde. Herr Herrweg war über 90, zu erben gibt es höchstens Verpflichtungen. Wer hatte ein Motiv, ihn umzubringen? Die Kommissarinnen durchleuchten die Heimbewohner wie auch die Vergangenheit des Opfers.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Sonja Zietlow & die Faszination Dschungelcamp, Dschungelshow

Seit 18 Jahren ist "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" eine der Kultshows im deutschen TV. Von Anfang dabei: Sonja Zietlow, die einzig wahre Dschungelqueen. Die Moderatorin gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen und zeigt, was angehende Dschungel-Stars - und die Zuschauer - von der erfolgreichen TV-Show lernen können. Denn der Dschungel ist viel mehr als nur eine Unterhaltungsshow, er ist Deutschlands schrägster (Über-)Lebensberater.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Das Geheimnis vom Rabenkopf, Drama

Frau Zerbe (Dagny Dewath) arbeitet mittlerweile als Postbotin in Frühling. Auf ihrer Route liegt auch der Hof der Familie Biller. Dort versucht Frau Zerbe nunmehr seit drei Wochen, ein Einschreiben zuzustellen, und nun scheint endlich jemand zu Hause zu sein: Marlie (Lisa Junick), die 16-jährige Enkelin der Adressatin, nimmt den Brief an, da Konstanze Biller wieder nicht da ist. Marlie versucht offensichtlich, Frau Zerbe möglichst schnell wieder loszuwerden. Diese verlässt den leicht verwahrlosten Hof mit einem komischen Gefühl und informiert Pfarrer Sonnleitner, der verspricht, dass Katja (Simone Thomalla) sich kümmern werde.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte 3, Komödie

Der Kultusminister hat vom schlechten Image der Goethe-Gesamtschule erfahren und donnert Gudrun (Katja Riemann) sämtliche Auflagen auf. Erfüllt sie diese nicht, wird die Schule geschlossen. Auch Zeki Müller (Elyas M'Barek) hat wenig zu lachen. Der Brennpunktlehrer versucht mit zweifelhaften Mitteln, seine Klasse durch das Abi zu prügeln. Nach dem ernüchternden Besuch im Berufsinformationszentrum gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht.

20:15 Uhr, RTLzwei, 3 Days to Kill, Thrillerkomödie

Ethan Renner (Kevin Costner) ist todkrank. Daher möchte er die ihm verbleibende Zeit mit seiner Tochter Zooey (Hailee Steinfeld) verbringen, als er von der CIA-Agentin Vivi Delay (Amber Heard) einen Deal vorgeschlagen bekommt: Er soll den Waffenhändler "Der Wolf" töten. Im Gegenzug erhält er ein Heilmittel, das sein Leben verlängern könnte. Ein vager Deal, denn die Wirksamkeit des Mittels ist nicht erwiesen und gerade jetzt möchte Ethan seine Tochter nicht enttäuschen.