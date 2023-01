20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Kälte der Erde, Krimi

Samstag, Spieltag. Ein Saar-Pfalz-Fußball-Derby hält sämtliche Einsatzkräfte in Saarbrücken in Atem, inklusive der Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov), Adam Schürk (Daniel Sträßer), Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer). Denn nach dem Spiel wird aus der Notaufnahme ein Todesfall gemeldet. Andreas Schneider (Nils Bannert) brach mit Schädelfrakturen und einer Stichwunde in der Notaufnahme zusammen und konnte nicht mehr gerettet werden. Schnell stellt sich heraus, dass er die "Dritte Halbzeit" bei einem Ackermatch verbracht hat.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Der Countdown zum Finale, Dschungelshow

Kurz vor der diesjährigen Dschungel-Krönung feiern die Moderatorinnen Angela Finger-Erben und Olivia Jones mit den vergangenen drei Dschungelcamp-Gewinner Evelyn Burdecki, Prince Damien und Filip Pavlovic die große Countdown-Party live im Studio. Gemeinsam nehmen sie die letzten Camp-Tage noch einmal genauer unter die Lupe. Wer hat das Zeug für die Dschungel-Krone? Alles wird analysiert und kommentiert - hier wird nichts ausgelassen!

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Das Mädchen hinter der Tür, Dramödie

Maria Ronzheimer (Judith Toth) hat in der festen Überzeugung, die Tiere vor dem Bösen der Welt zu retten, Unmengen von Katzen, Kleinnagern und Vögeln in ihrem Haus untergebracht - doch vielleicht ist es nur eine Art, mit den Schrecken ihrer Kindheit fertigzuwerden. Auf dem Parkplatz des Frühlinger Supermarktes nimmt das Schicksal seinen Lauf: Maria rutscht eine ihrer Tüten voller Tierfutter aus der Hand. Während sie auf dem Boden die verstreuten Dosen aufsammelt, wird sie von Leslie, die gerade mit Ali telefoniert und dabei rückwärtsfährt, angefahren und muss ins Krankenhaus. Katja Baumann (Simone Thomalla) nimmt sich der Animal Hoarderin an.

20:15 Uhr, RTL zwei, Malavita - The Family, Mafiakomödie

Eigentlich sind die Manzonis eine fast normale Familie. Wäre Giovanni Manzoni (Robert De Niro) nicht eine große Nummer in der New Yorker Unterwelt gewesen und hätte er nicht eine ganze Reihe konkurrierender Mafiosi auffliegen lassen. Manzoni und seine Frau Maggie (Michelle Pfeiffer) müssen mit ihren Kindern in die Normandie ins Zeugenschutzprogramm flüchten. Die Anpassung der Familie an ihre neue Umgebung verläuft jedoch nicht reibungslos. Auch der knallharte FBI-Agent Stansfield (Tommy Lee Jones), der die Aufsicht übernimmt, kann nicht verhindern, dass die Familie in alte Gewohnheiten zurückfällt.

22:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Finale, Dschungelshow

Nach über zwei harten Wochen im australischen Dschungel ist es soweit: Das große Dschungel-Finale steht an. Jeder Finalist muss bei einer letzten Prüfung seine Dschungel-Qualitäten unter Beweis stellen. Danach entscheiden die Zuschauer, welcher Star den Titel "Königin oder König des Dschungels 2023" wirklich verdient hat.