20:20 Uhr, Das Erste, Tatort: Unten im Tal, Krimi

Familie Winterfeld erlebte vor Jahren eine Tragödie, als Tochter Rosa, noch Teenager aber selbst schon Mutter einer Tochter, spurlos verschwand. Nun wird in der Nähe des Schwarzwald-Dorfs Rosas Leiche gefunden. Wie damals ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). Wie damals beschuldigt Meike Winterfeld (Inka Friedrich) den mehrfach vorbestraften Werner Tröndle (Aurel Manthei). Der hat wegen anderer Straftaten eine Gefängnisstraße abgesessen und lebt jetzt wieder im Dorf, auch wenn die meisten nichts mit ihm zu tun haben wollen.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel, Dschungelshow

Gibt es ein Leben nach dem Dschungelcamp? Was passierte, nachdem die Dschungel-Stars wieder in Deutschland gelandet sind? Was machten die luxusentwöhnten Promis zuerst? Die Antwort gibt es in ''Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel'', wenn sich die Promis erstmals nach ihrem harten Dschungelaufenthalt wiedersehen. Wer hat noch eine Rechnung offen? Wer startet durch? Sonja Zietlow und Jan Köppen geben die Antwort!

20:15 Uhr, ProSieben, Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, Action

Nach der Trennung vom Joker schließt sich die ehemalige Psychiaterin Dr. Harleen Frances Quinzel (Margot Robbie) alias Harley Quinn in Gotham City der Superheldinnen-Truppe "Birds Of Prey" an. Gemeinsam mit ihren neuen Freundinnen Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) und Renee Montoya (Rosie Perez) will sie dem jungen Mädchen Cassandra Cain (Ella Jay Basco) helfen.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Lauf weg, wenn du kannst, Dramödie

Katja (Simone Thomalla) hat nach einem traumatischen Erwachen dringend eine Ablenkung nötig und wird von Tom unter einem Vorwand an den Gardasee "entführt". Etwas ist anders an diesem Morgen in Frühling. Die Atmosphäre ist bedrohlich - irgendjemand beobachtet das Haus, in dem Katja noch tief und fest schläft. Und nähert sich dem Haus. Und rüttelt an der Tür. Katja erwacht jäh, als plötzlich irgendwo im Haus laute Musik erklingt. Zu ihrem Entsetzen findet sie in der Küche ein Paket mit einem Schweinekopf und der deutlichen Nachricht, sie möge aus Frühling verschwinden.

20:15 Uhr, Sat.1, Baywatch, Action

Mitch Buchannon (Dwayne "The Rock" Johnson) und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody (Zac Efron), ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur - und das Blatt wendet sich.