20:20 Uhr, Das Erste, Tatort: Was ist das für eine Welt, Krimi

Jung, beliebt und extrem erfolgreich: Marlon Unger (Felix Oitzinger) ist der Hotshot einer IT-Firma. Eines Abends wird er vor seiner Wohnung überfallen und erstochen. Während Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Meret Schande (Christina Scherrer) in dem Fall zu ermitteln beginnen, ändert sich das Bild, das sie von dem Opfer gewinnen, mehrmals. War er nun beliebt? Oder nicht? Ein skrupelloser Typ oder doch jemand mit Gewissen? Einer, dem die Herzen zufliegen, oder einer, dem es zutiefst egal war, wenn er sich Feinde machte?

20:15 Uhr, RTL, Jurassic World: Das gefallene Königreich, Action

Vor drei Jahren musste der Dinosaurier-Park "Jurassic World" evakuiert werden. Ein Vulkanausbruch droht nun den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) Ex-Wildhüter Owen Grady (Chris Pratt) auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor "Blue" wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben.

20:15 Uhr, ZDF, Nächste Ausfahrt Glück: Katharinas Entscheidung, Komödie

Katharina (Valerie Niehaus) gesteht ihrem Mann Georg (Max Hopp), dass sie wieder mit ihrer großen Liebe Juri (Dirk Borchardt) zusammen ist. Georgs konsequente Reaktion verblüfft sie. Er lässt Katharina stehen, lehnt weitere Gespräche ab und verschwindet zunächst von der Bildfläche. Katharina, der die Tragweite ihrer Entscheidung zunehmend bewusst wird, erwartet nun von Juri dasselbe: dass er ehrlich mit seiner Freundin Sybille (Susanna Simon) ist. Juri jedoch lässt auf sich warten. Nie trifft er den richtigen Moment, um vor Sybille die Karten auf den Tisch zu legen.

20:15 Uhr, Sat.1, Wonder Woman, Actionabenteuer

Diana (Gal Gadot) ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, welche sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve (Chris Pine) und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich und doch stellt sich ihr bald die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind?

22:15 Uhr, ZDF, Mord in Genua - Ein Fall für Petra Delicato: Die Schuld der Toten, Krimi

Petra (Paola Cortellesi) begleitet Antonio (Andrea Pennacchi) beim Kauf des Anzugs für seine bevorstehende Hochzeit. Doch die Einkaufstour ist jäh beendet, als der Inspektorin ihre Waffe aus der Handtasche gestohlen wird. Der Diebstahl bringt Petra eine Menge Ärger ein. Ihr Vorgesetzter kündigt ein Disziplinarverfahren an. Wenig später wird ein Mann mit der Waffe erschossen. Bei dem Ermordeten handelt es sich um den rätselhaften "Lord", der an pädophilen Sexualstraftaten beteiligt war.