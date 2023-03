TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Hackl, Krimi

Der junge Adam Moser verunglückt nachts tödlich mit seinem Motorrad. Doch der Todesfall wirft Fragen auf und führt schließlich die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ins Münchner Hasenbergl. Hier lebte der Tote mit seiner Freundin in einem kleinen Bungalow inmitten der anonymen Hochhäuser des Viertels. Im Nachbarhaus wohnt der alte Hackl (Burghart Klaußner), ein stadtbekannter Störenfried, dessen Wutpotenzial nicht nur bei der Münchner Polizei berüchtigt ist: Hatte er auch etwas gegen Adam?

20:15 Uhr, ZDF, Familie Anders - Willkommen im Nest, Familienfilm

Fabian Anders (Moritz Treuenfels) ist ein erfolgreicher Leipziger Paartherapeut, doch seine eigene Ehe stellt ihn vor große Herausforderungen. Nach mehr als zehn Jahren ist Fabians Beziehung mit der Zweiradmechanikerin Paula (Bettina Burchard) scheinbar am Ende. Doch anstatt sich zu zerfleischen, haben die Anders beschlossen, es als Familie mit zwei Kindern anders zu machen - und zwar mit dem Nest-Modell! Fabian und Paula wollen eine Leihoma oder einen Leihopa engagieren. Zwei Kandidaten werden in das alte Bauernhaus der Familie Anders geladen: Ibrahim Yildiz (Vedat Erincin), türkischer Tischler und seit Kurzem verwitwet und Moni Berner (Ramona Kunze-Libnow), eine Weltenbummlerin, die in Altersarmut geraten ist.

20:15 Uhr, RTL, Greenland, Thriller

Die Erde wird voraussichtlich von einem gewaltigen Kometen getroffen werden. Nur wenige Menschen sind für eine Rettungsaktion ausgewählt, darunter die Familie Garrity, die sich im ausbrechenden Chaos zum Sammelpunkt durchschlägt. Doch vor Ort müssen sie erfahren, dass der Name ihres kranken Sohnes aus Versehen auf die Liste gekommen war und er nicht mitdarf. Zu allem Überfluss wird die Familie im Chaos auf dem Flugplatz getrennt, und der Vater John (Gerard Butler) findet sich plötzlich allein im Flugzeug wieder. In letzter Minute kann er den Flieger verlassen und sich auf die schwierige Suche nach Frau und Kind machen - in einer Welt im Ausnahmezustand.

20:15 Uhr, Sat.1, Black Panther, Superheldenabenteuer

Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz T'Challa (Chadwick Boseman) zum König von Wakanda ernannt - einem technologisch weit fortgeschrittenen, abgeschotteten Land in Afrika. Schon bald entfacht jedoch ein skrupelloser Kampf um den Thron und der König muss auf die Kräfte von Black Panther zurückgreifen, um sein Land zu retten.

20:15 Uhr, 3Sat, Landkrimi: Steirerkreuz, Krimi

Die Grazer Kommissarin Sandra Mohr (Miriam Stein) und ihr Vorgesetzter Sascha Bergmann (Hary Prinz) ermitteln im abgelegenen Mürztal, um einen bizarren Todesfall aufzuklären: Der Unternehmer Walter Fürst (Christian Strasser) liegt tot im eigenen Bett - mit Würgemalen am Hals. Seine Familie, allen voran die strenge Matriarchin Pauline Fürst (Gisela Schneeberger), verbittet sich allzu direkte Fragen. Einen Skandal wie vor Jahren, als ein ehemaliger Mitarbeiter (Julian Weigend) wegen der Vergewaltigung ihrer Schwiegertochter Magdalena (Anna Rot) verurteilt wurde, will sie unbedingt vermeiden.