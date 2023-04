20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Nichts als die Wahrheit (1), Krimi

Robert Karow (Mark Waschke) wird an einen Tatort gerufen. Alles deutet darauf hin, dass sich die junge Schutzpolizistin Rebecca Kästner (Kaya Marie Möller) am Abend zuvor in ihrer Wohnung das Leben genommen hat: Drogen, Sorgerechtsstreit, Überforderung. Doch als Karow ihren verängstigten vierjährigen Sohn Matti (Yvon Moltzen) im Garten findet, kommen ihm Zweifel an dem Selbstmord. Welche Mutter tut das vor den Augen ihres Kindes? Dann noch der letzte Anruf der Toten an eine ungewöhnliche Nummer: Susanne Bonard (Corinna Harfouch), eine ehemalige LKA-Größe, die inzwischen an der Polizeiakademie lehrt.

20:15 Uhr, ProSieben, The Gentlemen, Action

Der Amerikaner Mickey Pearson (Matthew McConaughey) hat sich in Großbritannien ein millionenschweres Marihuana-Imperium aufgebaut. Eines Tages beschließt er, seine Firma zu verkaufen, um sich endlich um seine Ehefrau Rosalind (Michelle Dockery) kümmern zu können. Der Milliardär Matthew Berger (Jeremy Strong) zeigt Interesse, aber Mickey hat die Rechnung ohne gewisse Gentlemen gemacht, die ihm nur zu gern das Geschäft versauen wollen.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Vancouver, Urlaubsserie

Das "Traumschiff" unter Kapitän Parger (Florian Silbereisen) und seiner Crew begibt sich auf die Fahrt nach Vancouver. Mit an Bord ist Maike Kappes (Birthe Wolter), eine Freundin von Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes). Mathematische Berechnungen bestimmen Maikes Leben, mit denen sie auch ihren Weg zur großen Liebe zu planen versucht. Ausgerechnet in Navigationsoffizier Jan Riether (Karim Cherif) scheint sie den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Doch für die Vollendung ihres Glückes fehlt ihr noch der 15. Kuss eines anderen Mannes.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das große Oster-Special, Quiz

Frohe Ostern wünscht "Wer wird Millionär?" und lädt zum zweiteiligen Oster-Special ein. Je acht Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in der Auswahlrunde um einen Platz auf dem "heißen Stuhl". Wer es schafft, bekommt ein "goldenes Osterei", in dem sich eine Joker-Überraschung befindet, die für den Verlauf des Spiels eine große Hilfe sein kann. Speziell fürs Oster-Special werden prominente Weggefährten in Handyvideos die Auswahlfragen stellen.

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen, Fantasy

Der Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) erfährt, dass der totgeglaubte Credence (Ezra Miller) noch am Leben und in Paris auf der Suche nach seiner leiblichen Familie ist. Auf Dumbledores (Jude Law) Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald (Johnny Depp) ist hinter Credence her. Können Dumbledores Verbündete Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen oder werden sie selbst in seine Fänge geraten?