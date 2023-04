20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Seilschaft, Krimi

Nach einer Charity-Veranstaltung in einem noblen Hotel am Zürichsee wird der Gastgeber ermordet in seiner Suite aufgefunden. Nur ein paar Tage später wird ein Top-Unternehmer - auf dem Grund des Zürichsees an sein Ruderboot gefesselt - tot geborgen. Beide Leichen weisen besondere Merkmale auf, die auf ein Verbrechen der Ndragetha deuten und die die Züricher Polizei in höchster Alarmbereitschaft versetzen. Als Dominic Mercier (Leonardo Nigro), einer der Veranstalter des Charity-Events, einen Drohbrief erhält, gerät die Ermittlungsarbeit für Isabel Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

20:15 Uhr, Sat.1, Jumanji: The Next Level, Fantasy

Seit ihrem letzten Abenteuer haben sich Spencer (Alex Wolff), Martha (Morgan Turner), Bethany (Madison Iseman) und Fridge (Ser'Darius Blain) ein stückweit auseinandergelebt. In den Ferien wollen sie sich wiedersehen, doch das Treffen verläuft anders als gedacht, denn Spencer lässt sich wieder in das mysteriöse Videospiel "Jumanji" hineinziehen und muss nun von seinen Freunden gerettet werden. Die Spieler sind im nächsten Level gelandet und müssen unbekannte Herausforderungen meistern.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

MC Fitti, Djamila Row, Papis Loveday und Steven Gätjen treten gegen Steffen Henssler an. Mit Unterstützung von Koch-Coach Hans Neuner stellen sie sich dem kulinarischen Wettkampf, moderiert von Laura Wontorra. Wer die meisten Punkte erhält und damit auch das Preisgeld für einen guten Zweck spenden darf, entscheidet die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer auf Kreta, Drama

Isabel (Friederike Linke), Mitte 30, ist mit einem Start-up baden gegangen. Privatinsolvenz. Das Haus, das ihr biologischer Vater Claus ihr auf Kreta vererbt, kommt da wie gerufen. In diesem Haus wohnt jedoch Claus' Ex-Frau Sofia (Despina Pajanou), die ein eingetragenes Wohnrecht auf Lebenszeit hat. Ein Verkauf scheint daher nahezu unmöglich. Zudem: Sofias Sohn Silas (Varol Sahin) lebt von den Oliven des Anwesens. Isabel ist verzweifelt: Was soll sie nur tun?

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz. Einfach ausgezeichnete Unterhaltung!