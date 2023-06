TV-Tipps am Sonntag

Vorschau TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Nacht der Kommissare, Krimi

Endlich gibt es für die Stuttgarter Kommissare einen Fortschritt in ihrem aktuellen, sich dahinziehenden Fall mutmaßlichen Drogenhandels mit Todesfolge. Das jedenfalls scheint die Nachricht zu bedeuten, die Sebastian Bootz (Felix Klare) von seinem Kollegen Thorsten Lannert (Richy Müller) erhält. Das Dumme ist nur: Als Bootz den Kollegen findet, ist der zwar ausgesprochen gut drauf, aber gedanklich weit weg von Polizeiarbeit. Offensichtlich hat ihm jemand eine halluzinogene Substanz eingeflößt. Übrig ist neben Heiterkeit nur die vage Erinnerung an einen wichtigen Deal in derselben Nacht.

20:15 Uhr, ProSieben, Terminator: Dark Fate, Sci-Fi-Action

Dani Ramos (Natalia Reyes) ist eine unbescholtene Bürgerin, die plötzlich aus dem Alltag gerissen wird, als ein hochentwickelter Terminator aus der Zukunft sie angreift. Zum Glück bekommt sie Hilfe von dem Cyborg Grace (Mackenzie Davis). Zeitgleich erhält Sarah Connor (Linda Hamilton) einen anonymen Hinweis auf die Ankunft des Rev-9 (Gabriel Luna), der Dani ausschalten will. Gemeinsam stellen sich die drei Frauen dem Kampf.

20:15 Uhr, Sat.1, Begabt - Die Gleichung eines Lebens, Drama

Frank (Chris Evans) kümmert sich um seine Nichte Mary (Mckenna Grace), nachdem ihre Mutter auf tragische Weise gestorben ist. Das kleine Mädchen zeigt enorme mathematische Fähigkeiten. Ihr Onkel will ihr aber ein möglichst normales Leben ermöglichen und sie auf der örtlichen Grundschule belassen. Als sich die Großmutter einmischt, droht er das Fürsorgerecht zu verlieren.

20:15 Uhr, ONE, Der Mann auf dem Baum, Problemkomödie

Der brave Hotelangestellte Hans (Jan Josef Liefers) ist ein Vater ohne Rechte, der um seinen Sohn kämpft. Dafür steigt er auf die Barrikaden in Form eines Baumes, mitten auf dem Marktplatz einer Kleinstadt. Vor Jahren hat ihn seine damalige Freundin Linda (Suzan Anbeh) verlassen und ihren gemeinsamen Sohn Moritz (Jannis Michel) mitgenommen. Jetzt will sie mit ihm und ihrem neuen Partner nach Dänemark ziehen. Hans beschließt, um Moritz zu kämpfen.

22:15 Uhr, ZDF, Mord im Mittsommer: Max, Krimi

Nora (Alexandra Rapaport) und Alexander (Nicolai Cleve Broch) sind endlich ein Paar. Doch ihr gemeinsames Glück wird von einem zu allem entschlossenen Unbekannten (Mattias Malmros) gestört. Der will sich für einen lange zurückliegenden Vorfall rächen. Der Mann, der sich als Max zu erkennen gibt, lauert Alexander auf und entführt ihn. Er macht den Polizisten für den Tod seines älteren Bruders verantwortlich. In seinem Wahn kennt Max keine Grenzen. Aber nicht nur Alexander ist in Lebensgefahr.