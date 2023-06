TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Wie alle anderen auch, Krimi

Ella (Ricarda Seifried) flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann und versucht, ohne Geld und ohne Freunde unterzutauchen. Die obdachlose Monika (Rike Eckermann) nimmt Ella unter ihre Fittiche und zeigt ihr, wie sie auf der Straße überlebt. Aber Ella lässt Monika allein, als sie in einem Schnellrestaurant Axel (Niklas Kohrt) kennenlernt und in seiner kleinen Wohnung Unterschlupf findet. Am nächsten Morgen ist die, die ihr Schutz versprach, tot. Die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) nehmen die Ermittlungen auf.

20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Secret Service, Agentenabenteuer

Der Brite Harry Hart (Colin Firth) ist ein Agent der geheimen und regierungsunabhängigen Kingsman. Eines Tages trifft er auf Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater einst ebenfalls Mitglied der Kingsman war. Er nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), der mit einem ominösen Plan die Welt "retten" will.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Feuer und Glas, Familienmelodram

Vor zehn Jahren musste Sara (Julia Dietze) mit ansehen, wie Alexander (Florian Maria Sumerauer), der Vater ihres Sohnes Fynn (Jonathan Tittel), bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Trotz dieses Schicksalsschlages hat sie sich ein gutes Leben in Stockholm aufgebaut und eine kleine Firma gegründet. Völlig unerwartet und ohne eigenes Verschulden steht sie erneut vor einem Scherbenhaufen: Ihr wichtigster Auftraggeber hat Konkurs angemeldet, und Sara kann ihre kleine, feine Glashütte nicht mehr halten. Als ihr ausgerechnet Jean Vikander (Jean-Yves Berteloot), Besitzer der führenden Glasmanufaktur Schwedens und Vater von Alexander, den rettenden Job anbietet, wird Sara mit ihrer schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert.

20:15 Uhr, Tele 5, Kiss Kiss, Bang Bang, Krimikomödie

Der Kleinganove Harry (Robert Downey Jr.) kommt nach Los Angeles, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben. Um sich auf eine Rolle vorzubereiten, soll er den Privatdetektiv Perry van Shrike (Val Kilmer) bei einem Auftrag begleiten. Prompt gerät er mitten in ein tödliches Komplott. Was mit der Verfolgung eines Autos und einer Frauenleiche im Kofferraum beginnt, führt direkt in einen verzwickten Fall aus Lügen, Intrigen und sogar Inzest.

22:15 Uhr, ZDF, Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle: Alte Träume, Krimi

Ganz Helsingør ist schockiert, als eines Morgens die Leiche des berühmten Sängers Jimmy Rasmussen neben dem Grab seiner Eltern auf dem örtlichen Friedhof aufgefunden wird. Er wurde kurz vor seinem Reunion-Konzert erschlagen. Zusammen mit ehemaligen Bandmitgliedern wollte Jimmy in seinem Heimatort Helsingør noch einmal auftreten. Das Ermittlerteam arbeitet unter Hochdruck.