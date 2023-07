© 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

"Escape Room 2 - No Way Out": Zoey Davis (Taylor Russell) und Ben Miller (Logan Miller) kämpfen um ihr Leben.

20:15 Uhr, ProSieben, Escape Room 2 - No Way Out, Actionthriller

In der Fortsetzung des Thrillers "Escape Room" müssen sich die Überlebenden Zoey (Taylor Russell) und Ben (Logan Miller) erneut ihren Ängsten stellen. Die geheime Organisation Minos verwandelt die Großstadt New York in ein hochgefährliches Spielareal mit surrealen Situationen. Zusammen mit weiteren Teilnehmern versuchen sie, aus den teuflischen Spielen lebend zu entkommen. Schnell stellen sie fest, dass sie diesen Wahnsinn schon einmal durchgemacht haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Wahrheit, Krimi

Ben Schröder wird beim Spaziergang mit seiner Familie von einem Unbekannten niedergestochen. Am helllichten Tag, vor den Augen seiner Frau Ayumi, seines sechsjährigen Sohnes und zahlreicher Zeugen. Bei den Befragungen offenbart sich für Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) eine verwirrende Vielzahl von Wahrheiten, denn die Beobachtungen der Augenzeugen widersprechen sich. Auf Maurers (Jürgen Tonkel) Wunsch hin übernimmt Leitmayr die Leitung der Soko, doch die Ermittlungen ziehen sich ergebnislos über mehrere Monate. Als Maurer die Soko schließlich auflöst, ohne dass der Täter gefasst ist, liegen Leitmayrs Nerven blank.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer auf Mykonos, Romantikkomödie

Eigentlich soll es ein Mutter-Tochter-Urlaub werden, denkt Hundetrainerin Jana (Valerie Huber), als sie mit ihrer Mutter Susanne auf Mykonos ankommt. Doch vor Ort trifft Jana überraschend auf ihren Vater Jens (Michael Fitz) und erfährt, dass ihre Mutter heimlich ein Treffen mit ihm eingefädelt hat. Jana hat seit vielen Jahren keinen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater und legt darauf auch keinen großen Wert mehr. Jana würde am liebsten abhauen, wäre da nicht der charmante Nikos (Daniel Rodic), der sich sehr um sie bemüht.

20:15 Uhr, RTL, Tomb Raider, Actionabenteuer

Sieben Jahre nach dem Verschwinden des Abenteurers Lord Richard Croft (Dominic West) begibt sich dessen Tochter Lara (Alicia Vikander) auf die Suche nach ihm. Sie führt Lara zum letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Vaters, einer einsamen Insel vor der japanischen Küste. Bald stellt sich heraus, dass Lara in eine Falle gelockt wurde. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt, den Lara nur gewinnen kann, wenn sie genauso viel Köpfchen und Kampfgeist beweist wie ihr Vater.

22:15 Uhr, ZDF, Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle: Goldstiefel, Krimi

Die Ermittler werden nach einem Todesfall in das örtliche Pflegeheim gerufen. Was auf den ersten Blick den Anschein eines natürlichen Todes erweckt, entpuppt sich schnell als Mord. Die erste Spur führt Dan Sommerdahl (Peter Mygind) und Flemming Torp (André Babikian) zu einer Reihe von Diebstählen, die sich in dem Pflegeheim zuletzt ereignet haben. Zufall, oder besteht ein Zusammenhang mit dem Mord?