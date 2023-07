20:15 Uhr, ZDF, Malibu: Ein Zelt für drei, Komödie

Ex-Krankenschwester Jantje (Karla Nina Diedrich) ist sich sicher: Der idyllische Campingplatz "Malibu" in der Holsteinischen Schweiz ist der Schlüssel zu ihrem neuen Leben. Davon kann sie auch kein noch so schrulliger Dauercamper oder schwieriger, neuer Gast abhalten. Mit aller Kraft will sie den maroden Platz im Einklang mit der Natur zukunftsfähig machen. Wenn nur ihr Mann Stefan (Tom Radisch) dabei an ihrer Seite wäre. Denn mit der Fernbeziehung tut sich die gesamte Familie schwer.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die goldene Zeit, Krimi

Ein Auftragsmord im Rotlicht-Milieu erschüttert den Hamburger Kiez. Während der Ermittlungen trifft Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) auf seinen alten Bekannten Lübke und wird mit seiner eigenen St.-Pauli-Vergangenheit und persönlichen Erinnerungen an seine Zeit als jugendlicher Türsteher konfrontiert. Julia Grosz (Franziska Weisz) ist angesichts von Prostitution und modernem Menschenhandel jede nostalgisch Kiez-Verbundenheit fremd. Gemeinsam jagen sie den Auftragsmörder und seine Hintermänner, bevor der schwelende Krieg im Rotlicht-Milieu eskaliert.

20:15 Uhr, ProSieben, Infinite - Lebe unendlich, Sci-Fi

Evan McCauley (Mark Wahlberg) leidet unter Halluzinationen, gegen die er starke Medikamente nimmt, und verfügt über Fähigkeiten, die er eigentlich nicht besitzen sollte. Eines Tages trifft er auf eine geheime Gruppe, die sich "Infinites" nennt. Sie offenbaren ihm, dass seine Erinnerungen real sind - jedoch aus mehreren vergangenen Leben stammen.

20:15 Uhr, RTL, Stirb langsam 4.0, Actionthriller

Der skrupellose Thomas Gabriel (Timothy Olyphant), ein ehemaliger Pentagon-Sicherheitsexperte, plant zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli, sämtliche Computernetzwerke des Landes zu kappen und so die USA lahmzulegen. John McClane (Bruce Willis) soll Gabriel stoppen, da alle anderen Versuche, das Komplott zu verhindern, fehlschlagen. Mit der Hilfe von Hacker Matt (Justin Long) legt McClane los. Schon bald entwickelt sich eine wilde Jagd, in die auch McClanes Tochter Lucy hineingezogen wird.

21:45 Uhr, Das Erste, Maria Wern, Kripo Gotland: Raues Land, Krimi

Als auf Fårö der Wilderer Henrik Jansson erschossen aufgefunden wird, stößt Kommissarin Maria Wern (Eva Röse) auf eine Reihe von Verdächtigen: Janssons Komplize Jens Aleskog (Sebastian Sporsén), der eine Affäre mit dessen Frau Johanna (Maja Rung) hat, die Geschwister Åsa (Lena Nilsson) und Micke Eriksson (Jimmy Lindström), die den Toten gefunden haben, und ihr demenzkranker Vater Konrad Eriksson (Sten Ljunggren), der mit einem Jagdgewehr bewaffnet nachts auf der Insel umherirrt.