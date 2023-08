TV-Tipps am Sonntag

Vorschau TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Welcher Promi kann Steffen Henssler beim ultimativen BBQ-Wettbewerb unter freiem Himmel besiegen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird wirklich alles gegrillt - und um die Jury aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach zu überzeugen, muss deutlich mehr aufgetischt werden als die Klassiker Fleisch, Fisch und Gemüse. Den Start macht das Special Henssler vs. Mälzer.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der Welten Lohn, Krimi

Als die Personalchefin eines Stuttgarter Unternehmens tot im Wald gefunden wird, beginnen die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ihre Ermittlungen in der Firma. Keine besonderen Vorkommnisse, bekommen sie zu hören - dabei verschweigt Vorstandschef Joachim Bässler (Stephan Schad) seinen Konflikt mit dem ehemaligen Mitarbeiter Oliver Manlik (Barnaby Metschurat). Über drei Jahre lang saß der als Bauernopfer der Firma wegen Korruption in den USA im Gefängnis. Nun ist er wieder im Land und will sein Leben zurück.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Mit Regenschirmen fliegen, Dramödie

Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) hat es mit einem kleinen Mädchen zu tun, das zu Hause und in der Schule ständig für Ärger sorgt. Doch was verbirgt sich hinter diesem auffälligen Verhalten? Als Katja zu der Familie gerufen wird, wird ihr bald klar, dass Mathilda (Nele Richter) keineswegs nur Unsinn im Kopf hat. Mit ihrer einfühlsamen Art versucht Katja, einen Zugang zu dem verunsicherten Mädchen zu finden und ihr zu helfen.

20:15 Uhr, RTL, Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben, Actionthriller

Der Cop John McClane (Bruce Willis) ist wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Es verschlägt ihn nach Moskau, wo er seinen Sohn Jack (Jai Courtney) aus dem Gefängnis holen muss. Beim Anhörungstermin überschlagen sich die Ereignisse: Nach einer Explosion im Gerichtsgebäude flieht Jack mit dem mitangeklagten Russen Kamarov (Sebastian Koch). John folgt den beiden, aber auch eine Gruppe von schwerbewaffneten Gangstern ist ihnen dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, Sat.1, Klassentreffen 1.0, Komödie

Eine Einladung zum 30-jährigen Klassentreffen bringt das Leben der drei Freunde Thomas (Til Schweiger), Andreas (Milan Peschel) und Nils (Samuel Finzi) gehörig durcheinander - inmitten unterschiedlicher Lebenskrisen wollen die Mittvierziger die gute alte Zeit wieder aufleben lassen und sich beweisen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Ob das gutgehen wird?