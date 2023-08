20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer, Krimi

Auf einer Brachfläche in der Nähe eines beliebten Kieler Clubs wird die misshandelte Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Videoüberwachung des Clubs liefert Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) schnell einen Verdächtigen: Mario Lohse (Joseph Bundschuh). Der verschüchtert wirkende Außenseiter schaut sich regelmäßig im Internetforum des sogenannten "Pick-Up-Artists" Hank Massmann (Arnd Klawitter) frauenverachtende Videos an.

20:15 Uhr, Sat.1, Downsizing, Komödie

Um den Problemen der Überbevölkerung und ökologischen Bedrohung entgegenzuwirken, entwickeln Wissenschaftler die "Downsizing"-Methode, die es ermöglicht, den Menschen auf Miniaturgröße zu verkleinern. In der Hoffnung auf ein besseres Leben wollen auch Paul (Matt Damon) und Audrey (Kristen Wiig) diesen Schritt wagen, bis bei einem von ihnen Zweifel aufkommen und die Schattenseiten der vermeintlich perfekten kleinen Welt offengelegt werden.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Schmetterlingsnebel, Dramödie

Ein ungewöhnlicher Einsatz für Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla): Sie vertritt den Besitzer eines Campingplatzes und wird dort mit allerlei zwischenmenschlichen Problemen konfrontiert. Auf dem Campingplatz befinden sich nicht nur Urlauber: Aus Mangel an finanziellen Mitteln wohnt dort auch eine Familienmutter mit ihren zwei Töchtern in einem alten Wohnmobil, worüber nicht alle Erholungssuchenden begeistert sind. Katja muss vermitteln.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 6, Actionthriller

Dominic Toretto (Vin Diesel) und Brian O'Connor (Paul Walker) leben friedlich mit ihren Familien auf den Kanaren. Finanziell haben sie ausgesorgt und könnten den Ruhestand genießen - wäre da nicht die Gewissheit, nie wieder nach Hause zurückkehren zu können. Doch dann macht FBI Agent Hobbs (Dwayne Johnson) den Dieben ein Angebot: Wenn es ihnen gelingt, den Gangster Shaw (Luke Evans) zu fassen, werden ihnen alle Straftaten vergeben. Doch Shaw bekommt Hilfe von einer alten Bekannten: Doms totgeglaubte Freundin Letty (Michelle Rodriguez) ist an den Überfällen beteiligt.

20:15 Uhr, ProSieben, Jojo Rabbit, Satire

In Zeiten des Zweiten Weltkriegs wächst Johannes, genannt Jojo (Roman Griffin Davis), in der Hitlerjugend auf. Er versucht, dazuzugehören und die Ideologien der Nazis zu verstehen. Dabei hilft ihm sein imaginärer Freund Adolf Hitler (Taika Waititi), der ihm mit mehr oder minder sinnvollen Ratschlägen zur Seite steht. Was Jojo nicht ahnt: Seine Mutter (Scarlett Johansson) versteckt in ihrem Haus ein jüdisches Mädchen (Thomasin McKenzie) und riskiert damit ihr Leben.