20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Erbarmen. Zu spät., Krimi

Am Rande eines Waldgebietes fahren nachts zwei Autos über einen Feldweg. Darin Brix (Wolfram Koch) und weitere Polizeibeamte. Außerdem ein Verdächtiger, Anton Schilling (Niels Bormann), der kurz zuvor zur Polizei gekommen ist und berichtet hat, dass der Polizist Simon Laby (Sebastian Klein) erschossen und dann am Waldrand vergraben wurde. Die Suche verläuft schwierig. Schilling kann sich nicht mehr erinnern, wo die Stelle genau liegt. Es ist dunkel, er hat getrunken. Auch scheint er Angst zu haben.

20:15 Uhr, ZDF, Hotel Barcelona, Liebesmelodram

Laura Santos (Mina Tander) kehrt zurück ins traumhafte Hotel ihrer Eltern in Barcelona - in Begleitung ihres Sohnes Pedro (Tristán López), den sie zurück auf die rechte Bahn führen will. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft flammt ein alter Familienkonflikt auf: Hotelchefin Isabel (Inka Friedrich) wirft ihrer Tochter vor, dass Laura vor Jahren eigene Wege gegangen ist, statt für das Hotel Barcelona zu arbeiten. Heute ist das Haus in keinem guten Zustand. Im Hotel lernt Laura Mateo Bonachera (Vladimir Burlakov) kennen: den stellvertretenden Hoteldirektor, der an der Seite ihrer Eltern jene Funktion eingenommen hat, die eigentlich einmal für sie vorgesehen war.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Welcher Promi kann Steffen Henssler beim ultimativen BBQ-Wettbewerb unter freiem Himmel besiegen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird wirklich alles gegrillt - und um die kritische Jury zu überzeugen, muss deutlich mehr aufgetischt werden als die Klassiker Fleisch, Fisch und Gemüse. Wer hat seinen Grill im Griff und überzeugt Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach?

20:15 Uhr, ProSieben, Guardians of the Galaxy, Action

Bescheidenheit ist nicht die größte Tugend des cleveren Draufgängers Peter "Star-Lord" Quill (Chris Pratt), der als Kind in die Galaxie entführt wurde. Als er in einer alten Tempelanlage eine seltsame Kugel findet und mitgehen lässt, steckt er plötzlich ziemlich in der Bredouille. Auch der machthungrige Diktator Ronan the Accuser (Lee Pace) hat es auf den sogenannten "Orb" abgesehen, der über ungeheure Kräfte verfügt. Die grüne Killeramazone Gamora (Zoe Saldana), der waffenverrückte Waschbär Rocket sowie der wortkarge Baumriese Groot und der rachsüchtige Muskelprotz Drax (Dave Bautista) machen ebenfalls Jagd auf das begehrte Objekt.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack ju Göhte 2, Komödie

Zeki Müller (Elyas M'Barek), mittlerweile Lehrer auf der Goethe-Gesamtschule, ist urlaubsreif, denn frühes Aufstehen, Korrigieren von Klassenarbeiten und nervige Teenager sind überhaupt nicht sein Ding. Die von Rektorin Gerster (Katja Riemann) vorgeschlagene Exkursion nach Thailand kommt also wie gerufen. Leider muss Herr Müller während des "Urlaubs" jedoch die Terror-Klasse 10b beaufsichtigen.