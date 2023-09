TV-Tipps am Sonntag

Vorschau TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Blinder Fleck, Krimi

Die beiden Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) werden zu einem grausamen Dreifachmord an einem Ausflugsort im malerischen Zürcher Oberland gerufen. Eine erschossene Frau sitzt in einem Auto, davor liegen zwei tote Männer, alle mit Kopfschüssen hingerichtet. Während Tessa den Tatort sichert, macht Isabelle einen herzzerreißenden Fund: Die sechsjährige Ella (Maura Landert) hat sich unter dem Rock ihrer toten Mutter versteckt und stundenlang ausgeharrt.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe, Liebesmelodram

Laura (Nicola-Rabea Langrzik), das jüngste Gemeinderatsmitglied, hat gerade erfolgreich einen Gemeinschaftsgarten ins Leben gerufen, als ihr Vater, Bürgermeister Francis Seal (Eckhard Preuß), plötzlich einen Herzinfarkt erleidet. Gleichzeitig kehrt der Journalist Robert "Bob" Spencer (Garry Fischmann) frustriert aus London zurück. Lady Hennessy (Kerry Norton) bietet ihm die Stelle des Chefredakteurs einer Lokalzeitung an, die er widerwillig annimmt. Als Laura und Bob aufeinandertreffen, funkt es sofort.

20:15 Uhr, Sat.1, Ocean's 8, Krimikomödie

Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wendet sich Debbie (Sandra Bullock), die jüngere Schwester von Danny Ocean, an ihre ehemalige Partnerin Lou (Cate Blanchett). Ihr Ziel ist ein äußerst wertvolles Collier, das von der Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway) auf der diesjährigen Met-Gala getragen werden soll. Sie haben nur dreieinhalb Wochen Zeit, um ein Team von Spezialistinnen zusammenzustellen.

20:15 Uhr, RTLzwei, How to Be Single, Komödie

Alice (Dakota Johnson) entscheidet sich, sich von ihrem langjährigen Freund zu trennen und sich selbst neu zu entdecken. Als frischgebackener Single in New York sucht sie nach neuen Bekanntschaften. Ihre karriereorientierte Schwester Meg (Leslie Mann) spürt, dass ihr ohne Familie etwas fehlt, ihre Kollegin Robin (Rebel Wilson) hat jeden Abend einen anderen Mann und die hübsche Lucy (Alison Brie) sucht online nach "Mr. Right".

22:15 Uhr, ZDF, Kommissar Beck: Inferno, Krimi

Die internen Ermittler nehmen den vermeintlichen Angriff von Josef Eriksson (Martin Wallström) auf einen SÄPO-Mitarbeiter erneut unter die Lupe. Er wird suspendiert und gerät sogar unter Mordverdacht. In dieser Situation erhält Josef unerwartete Hilfe von SÄPO-Chef Klas Fredén (Jonas Karlsson). Dafür soll er Fredén bei der Wiederbeschaffung eines wertvollen Gemäldes unterstützen. Doch kurz darauf wird das Ziel von Josefs Operation tot in ihrem Hotelzimmer gefunden. Das Beck-Team muss vorerst ohne den suspendierten Josef auskommen.