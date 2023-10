"Babylon Berlin": Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) beobachtet die Straßenkämpfe in der Innenstadt.

TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Babylon Berlin, Krimidramaserie

In der Silvesternacht von 1930/31 herrscht ausgelassene Stimmung in den Berliner Kneipen, während Fabrikant Nyssen (Lars Eidinger) abseits der Straße mit prominenten Persönlichkeiten aus Politik und Reichswehr anstößt. Doch unter der Oberfläche tobt ein blutiger Krieg um die Kontrolle der Stadt, angeführt von der Unterwelt um Walter Weintraub (Ronald Zehrfeld). Gleichzeitig entscheidet sich das Schicksal der Weimarer Republik auf den Straßen und in den Redaktionen der faschistischen Presse. Die SA unter Führung von Walther Stennes (Hanno Koffler) wird immer brutaler, und die von Regierungsrat Wendt beschützte SS gerät ins Visier. Gereon Rath (Volker Bruch) befindet sich inmitten dieser Konflikte.

20:15 Uhr, ONE, Die Informantin, Krimidrama

Aylin (Aylin Tezel), eine Jurastudentin, die nebenbei als Escort-Mädchen arbeitet, muss mit der Polizei zusammenarbeiten, um einer drohenden Gefängnisstrafe zu entgehen. Sie soll als Lockvogel gegen den Schmuggler Musab (Timur Isik) eingesetzt werden, doch dieser ist gefährlicher, als sie erwartet hatte. Drogenfahnder Jan (Ken Duken) und seine Chefin Hannah (Suzanne von Borsody) sind ihre einzige Hoffnung auf Rettung.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Einfach nur Liebe, Liebesdrama

Maja (Mersiha Husagic) erfährt vom Tod ihres Vaters, von dem sie als Kind verstoßen wurde. Trotzdem erbt sie die Insel, auf der sie einst glücklich war. Zögert, das Erbe anzunehmen, aber ihr Freund Peter (Patrick Schlegel) überzeugt sie, die Insel zumindest ein letztes Mal zu besuchen. Auf der Insel trifft Maja auf ihre Jugendfreundin Lucinde (Xenia Assenza), deren Bruder Till (Daniel Buder) und deren Tante Ilse (Gerit Kling), die Kurse auf der Insel anbieten. Der aktuelle Kurs, geleitet von Till, dreht sich um "Achtsames Trennen," und daran nehmen drei Paare aus unterschiedlichen Motiven teil.

20:15 Uhr, RTL zwei, Alles erlaubt - Eine Woche ohne Regeln, Komödie

Rick (Owen Wilson) und Fred (Jason Sudeikis), beste Freunde, erhalten von ihren Frauen einen Freifahrtschein: eine Woche Freiheit ohne Regeln, ohne Konsequenzen. Doch bald merken sie, dass das Single-Leben seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt und nicht so einfach ist, wie es scheint.

22:15 Uhr, ZDF, Kommissar Beck: Sackgasse, Krimi

Bei der Befragung der Ex-Frau des ermordeten Chris Simic nehmen sie und ihr Freund einen jungen Polizisten, Vilhelm (Valter Skarsgård), als Geisel. Vilhelm ist der Enkel von Martin Beck (Peter Haber), und seine Entführung löst große Sorgen bei Martin und seiner Tochter Inger (Rebecka Hemse) aus. Währenddessen versucht das Beck-Team, den Mord an Chris aufzuklären, der in einen spektakulären Überfall von vor Jahren verwickelt war.