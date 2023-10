20:25 Uhr, Das Erste, Tatort: Aus dem Dunkel, Krimi

Eine Frau stürzt vom Balkon ihrer Wohnung. Einer Wohnung, deren Fenster verklebt sind, deren gesamter Zustand für Verzweiflung spricht. Es war offensichtlich Selbstmord. Aber Ellen Berlinger (Heike Makatsch) begegnet in der Wohnung Hauptkommissar Thomas Engels (Andreas Döhler) von der Schutzpolizei, der vergeblich versucht hatte, Amira Hassan vor einem anonymen Stalker zu beschützen. Er geht davon aus, dass Hassan in den Tod getrieben wurde. Berlinger beginnt zu ermitteln und setzt sich damit gegen die Einschätzung ihres Kollegen Lukas Wagner (Ludwig Trepte) durch.

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman 1984, Actionabenteuer

Als die Amazonenprinzessin Diana Price (Gal Gadot) alias Wonder Woman einen Raubüberfall zum Scheitern bringt, findet sie mit ihrer Kollegin Barbara Minerva (Kristen Wiig) unter den sichergestellten Kunstgegenständen einen magischen Kristall. Sie erkennen die verborgene Fähigkeit, die der Stein besitzt. Doch er fällt dem zwielichtigen Geschäftsmann Maxwell Lord (Pedro Pascal) in die Hände, der die Macht des Steins missbraucht und damit die gesellschaftliche Ordnung ins Wanken bringt.

20:20 Uhr, ZDF, Ein Sommer auf Malta, Romanze

Franka Eyckner (Katharina Nesytowa) ist beruflich auf Malta. Als Controllerin einer Sprachschule will sie den dortigen Schulleiter auf Spur bringen. Aber der Mann ist eine echte Herausforderung. John (Michael Epp) gelobt zwar aufrichtig Besserung, aber von echtem Wandel keine Spur! Wie gut, dass es auch Till (Eugen Bauder) gibt. Der smarte Handwerker sieht in Frankas Seele und geht sensibel auf sie ein. Jedoch ist Franka leider nicht die einzige Frau, die Till so gut versteht.

20:15 Uhr, Sat.1, James Bond 007: Ein Quantum Trost, Actionthriller

James Bond (Daniel Craig) handelt nicht nur im Namen seiner Majestät, sondern führt nebenbei seinen ganz persönlichen Rachefeldzug: Nachdem eine Terrororganisation seine Geliebte Vesper Lynd in den Tod getrieben hat, will der Agent ihre Mörder finden. Eine Spur führt ihn schließlich nach Haiti, wo Dominic Greene (Mathieu Amalric) dubiose Geschäfte einfädelt. So wendet sich der bolivianische General Medrano (Joaquin Cosio) an Greene, um mit dessen Hilfe an die Macht des südamerikanischen Landes zu kommen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Knowing - Die Zukunft endet jetzt, Mysteryschocker

Der Sohn des Astrophysikers und Witwers John Koestler (Nicolas Cage) besucht eine Schule, wo eine fünfzig Jahre alte Zeitkapsel gefunden und geöffnet wird. In ihr entdeckt der Wissenschaftler Schockierendes: Eine Zahlenreihe, die die größten Katastrophen der letzten 50 Jahre mit Zeit, Schauplatz und Opferzahl exakt voraussagt. Doch die nächste Erkenntnis ist noch furchtbarer: Das Dokument sagt drei weitere Ereignisse voraus, an deren Ende eine Katastrophe unermesslicher Größenordnung steht. Koestler versucht mit allen Mitteln, die Verantwortlichen zu warnen und gerät damit ins Zentrum von Tod und Zerstörung.