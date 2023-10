20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Bauernsterben, Krimi

Max Winkler, der Leiter eines Schweinemastbetriebs, liegt leblos im Stall. Die Leiche wird von zwei Mitarbeitern des Schoberhofs entdeckt, die daraufhin die Behörden informieren. Moritz (Harald Krassnitzer) und Bibi (Adele Neuhauser) kommen am Tatort an, wo sich zwei rumänische Cousins zwar verdächtig verhalten, aber anscheinend nicht als Täter in Frage kommen. Ausgerechnet als die Spurensicherer beginnen, den Stall gründlich zu durchsuchen, wird die automatische Stallreinigung überraschend aktiviert und vernichtet die wenigen verbliebenen Spuren. Über das Opfer ist nur wenig bekannt: Max Winkler hatte Pläne zur Expansion und wollte zum führenden Akteur in der österreichischen Schweinezucht werden.

20:15 Uhr, ZDF, Malibu - Schwesterherzen, Komödie

Jantje (Karla Nina Diedrich) und Stefan (Tom Radisch) haben das Ziel, "Malibu" zum besten Campingplatz in Deutschland zu machen. Als Jantjes Schwester, die Unternehmensberaterin Merle (Anja Knauer), zu Besuch kommt, scheint die perfekte Lösung gefunden. Für ihren Bankkredit benötigen Jantje und Stefan einen Bürgen, und sie sind zuversichtlich, da Merle ihre Unterstützung zusichert. Doch sie verschweigt, dass sie lediglich von ihren eigenen Problemen ablenken will. Merle ist jedoch bereit, ihre Unterschrift unter die Bürgschaft zu setzen, nachdem der Campingplatz einer umfassenden Business-Analyse unterzogen wurde.

20:15 Uhr, ProSieben, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Sci-Fi-Komödie

Die "Guardians of the Galaxy" bekommen den Auftrag, auf dem Heimatplaneten der Sovereigns heilige Energiezellen zu schützen. Unnötigerweise stiehlt Rocket einige und löst damit den ungebremsten Zorn des Volkes aus. Auf ihrer Flucht bekommen sie unverhoffte Hilfe.

20:15 Uhr, Sat.1, James Bond 007 - Skyfall, Actionthriller

Die Treue von James Bond (Daniel Craig) wird auf die Probe gestellt, da seine Vorgesetzte M (Judi Dench) in arger Bedrängnis ist. Eine Liste mit den Namen verdeckter Agenten in verschiedenen Terrororganisationen wurde gestohlen. Nun wird deren Inhalt schrittweise veröffentlicht und der MI6 mit weiteren Veröffentlichungen erpresst. Die Konsequenzen der Enttarnung sind tödlich. M ist bereit, jeden Weg zu gehen, um die Liste zurück in die Tresore des MI6 zu bringen, selbst wenn dies bedeutet, einen ihrer besten Agenten zu opfern. Dennoch beginnt 007 mit seinen Ermittlungen, die ihn bald auf die Spur des zwielichtigen Silver (Javier Bardem) führen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Er ist wieder da, Satirische Komödie

Adolf Hitler (Oliver Masucci) findet sich im Jahr 2014 in Berlin wieder. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 hat sich die deutsche Gesellschaft grundlegend gewandelt. Hitler muss sich in einer Welt mit neuer Technologie des Internets und zahlreichen Migranten zurechtfinden. Da die Menschen ihn irrtümlich für einen Komiker halten, gewinnt er durch Medienauftritte an Popularität. Das möchte er nutzen, um seinen Plan zur Weltherrschaft weiterzuverfolgen.