20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Murot und das Paradies, Krimi

Gemeinsam mit seinem Therapeuten versucht Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur), der gerade eine Depression durchmacht, die Frage nach dem Glück zu ergründen. Währenddessen werden im Umfeld der Frankfurter Finanzwelt hintereinander zwei ungewöhnliche Leichen aufgefunden. Bei beiden Opfern wurde der Nabel entfernt, und ein eigenartiges Anschlussstück wurde eingefügt, mit dem sie an eine Nabelschnur angeschlossen werden konnten, um sie so zu ernähren. Die Ermittlungen führen Murot in eine verstörende Unterwelt, die ihm nahelegt, dass ein großes, unvorstellbares und unwiderstehliches Versprechen des Glücks auf dem Spiel steht.

20:15 Uhr, ProSieben, Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, Action

Nach ihrer Trennung vom Joker schließt sich die ehemalige Psychiaterin Dr. Harleen Frances Quinzel (Margot Robbie) alias Harley Quinn in Gotham City der Superheldinnen-Gruppe "Birds Of Prey" an. Gemeinsam mit ihren neuen Gefährtinnen Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) und Renee Montoya (Rosie Perez) setzt sie sich zum Ziel, dem jungen Mädchen Cassandra Cain (Ella Jay Basco) zu helfen.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Diesen Herbst feiert "Grill den Henssler" Jubiläum - vor 10 Jahren wurde die erste Folge ausgestrahlt. In einem Spezialwettbewerb wollen die Prominenten Paul Panzer, Mirja Boes, Oliver Pocher und Jan van Weyde den Kochkönig Steffen Henssler in einem kulinarischen Wettkampf besiegen. Wer kann in der Grillshow, in der alles möglich ist, die Jury bestehend aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach überzeugen? Die Moderation übernimmt Laura Wontorra.

20:15 Uhr, ZDF, Malibu - Küss den Frosch, Komödie

Jantje (Karla Nina Diedrich) und Stefans (Tom Radisch) Pläne für "Malibu" geraten erneut in Gefahr, als Philine Schilling eine gefährdete Tierart auf dem Campingplatz entdeckt. Durch den Fund der seltenen Kröte wird Jantjes und Stefans Vision, eine neue Wiese auf "Malibu" zu erschließen, zunichtegemacht. Doch fast noch besorgniserregender für Jantje ist die Tatsache, dass Stefan Freundschaft mit Jacob (Nicola Mastroberardino) schließt.

20:15 Uhr, ZDF, James Bond 007 - Spectre, Agenten-Action

Weltweit erschüttern Terroranschläge die Bevölkerung. In Mexiko kann James Bond (Daniel Craig) knapp einen Anschlag auf ein Stadion verhindern. In London wird die Abschaffung der Doppel-Null-Agenten diskutiert, da sie angeblich im Kampf gegen Terror und Gefahr nicht mehr zeitgemäß sind. Währenddessen kommt Bond einer Organisation namens "Spectre" auf die Spur, die mithilfe modernster Technologie die Weltherrschaft an sich reißen will.