"Polizeiruf 110: Cottbus kopflos": Kriminalkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) vom deutsch-polnischen Kommissariat in Swiecko und seine Cottbusser Kollegin Alexandra Luschke (Gisa Flake) ermitteln zum ersten Mal gemeinsam.

TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Cottbus kopflos, Krimi

Im Vorfeld zum Cottbuser Karneval wird der Pole Jurek Bukol (Sigi Polap), ein Motivwagenbauer, unter mysteriösen Umständen tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Kriminalkommissar Vincent Ross (André Kaczmarcyk) wird von seiner Cottbuser Kollegin Alexandra Luschke (Gisa Flake) informiert. Gemeinsam mit Karl Rogov (Frank Leo Schröder), der aus dem Revier in Swiecko unterstützt, übernehmen sie die weiteren Ermittlungen. Ein Feuer in der Werkstatt Bukols hat nicht nur zu seinem Tod geführt, sondern auch seinen Motivwagen für den Karnevalsumzug zerstört.

20:15 Uhr, ZDF, Mit Herz und Holly: Diagnose Neustart, Arztserie

Als die frischgebackene Medizinerin Holly Sass im beschaulichen Tangermünde aufschlägt, rennt sie bei Landärztin Dr. Katrin Herz offene Türen ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Patienten stehen Schlange, und Ehemann Bernd ist kurz davor, seiner Frau die rote Karte zu zeigen: So kann es nicht weitergehen! Die Praxis braucht Verstärkung, und schneller als Holly ihr Fahrrad abgeschlossen hat, liegt schon der Arbeitsvertrag auf dem Tisch. Dabei ist die Berlinerin eigentlich aus ganz anderen Gründen an die Elbe gereist: Holly ist auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter, deren Spuren sich 32 Jahre zuvor in diesem Ort verloren haben.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Diesen Herbst feiert "Grill den Henssler" Jubiläum - vor zehn Jahren lief die erste Folge auf den Bildschirmen. In der vierten Folge wollen Sidney Hoffmann, Guido Cantz und Evelyn Burdecki dem Koch-King Steffen Henssler im kulinarischen Wettkampf, moderiert von Laura Wontorra, den Garaus machen. Wer kann in der Grill-Show, in der alles passieren kann, das Jury-Trio um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach überzeugen?

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten - während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurückzugewinnen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Tribute von Panem - Mockingjay (1), Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen.