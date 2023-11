20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Vergebung, Krimi

Der Mann, dessen Leiche im Neckar angeschwemmt wurde, war schwer krank und ist eindeutig ertrunken. Fremdeinwirkung ist jedoch nicht auszuschließen und so nehmen Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) Ermittlungen auf. Ehefrau, Sohn, der Handwerksbetrieb in einem Dorf, Freunde, das Leben von Matthias Döbele (Volker Muthmann) wird nach Verdächtigen durchleuchtet. Irritiert sind die Kommissare, als sie mitbekommen, dass Gerichtsmediziner Daniel Vogt (Jürgen Hartmann) in dem Toten bei der Untersuchung einen Freund aus Kindertagen erkannte, ohne diese Erkenntnis zu teilen.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochshow

Nach dem ersten Unentschieden in der Geschichte von "Mälzer und Henssler liefern ab!" liegt Steffen Henssler in der Gesamtwertung weiterhin mit 4:3 vorne. Tim Mälzer kämpft im neunten Aufeinandertreffen erneut um den Ausgleich. Auch in diesem Duell kochen die beiden in ihrem Pop-Up-Lieferservice gegeneinander für anonyme Besteller nur anhand verschiedener Hinweise. Ihre Menüs liefern die beiden Köche dabei selbst in Hamburg aus.

20:15 Uhr, ZDF, Mit Herz und Holly: Muttergefühle, Arztfilm

Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich) und die frischgebackene Landärztin Dr. Holly Sass (Karoline Teska) kämpfen darum, einen gemeinsamen Arbeitsmodus zu finden, während Holly weiterhin nach Hinweisen sucht, die zu ihrer Mutter führen könnten. Dana (Ina Hout), eine junge Mutter, stellt die Ärztinnen vor ein Rätsel: Die Tochter von Katrins Stammpatientin Irena leidet unter extremen Gefühlsschwankungen und Gedächtnisaussetzern. Als Dana ihr Baby bei einem Spaziergang vergisst, schrillen bei Holly die Alarmglocken.

20:15 Uhr, Sat.1, Robin Hood, Abenteuer

Lord Robin von Loxley (Taron Egerton) kann das Grauen der Kreuzzüge nicht länger ertragen und greift bei der Hinrichtung einer Gruppe Kriegsgefangener ein. John (Jamie Foxx), der Vater eines ermordeten Jungen, gelingt die Flucht. Zurück in Nottingham wird Robin Zeuge des Unrechtsregimes, das der Sheriff mittlerweile etabliert hat. Mit John als Mentor an seiner Seite zieht der junge Rebell in den Kampf für das unterdrückte Volk.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Erstmals musste Joko Winterscheidt seine Show in der vergangenen Staffel an zwei Wildcards abgeben. Weiß er das dieses Mal zu verhindern? Sie wollen Joko dieses Mal die Show stehlen: Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer tritt zusätzlich als Wildcard-Kandidat zum Quiz an.