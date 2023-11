20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken, Krimi

Auf einem Parkplatz in der Nähe von Kiel wird ein getöteter Säugling gefunden. Wo ist die Mutter? Hat sie ihr Kind umgebracht? Ein gefundenes Eintrittsbändchen führt Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) in den verschlafenen Ort Wacken in Schleswig-Holstein, über das in wenigen Tagen ein Inferno hereinbrechen wird: Wenn mehr als 80.000 Gäste dort einfallen, um bei einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt abzufeiern. Die erste Spur führt die Kommissare zum Festival-Caterer Michi Berger (Nikolaus Okonkwo), der die junge Mutter offenbar mitgenommen hat.

20:15 Uhr, Sat.1, Hexen hexen, Fantasy

Um ihren Enkel (Jahzir Bruno) vor den kinderhassenden Hexen zu schützen, ist einer Großmutter (Octavia Spencer) kein Aufwand zu groß, weswegen die beiden ihre Sachen packen und in ein Hotel flüchten. Zu allem Unglück findet dort jedoch eine Hexenkonferenz zur Auslöschung aller Kinder statt. Nichtsahnend gerät der Siebenjährige mitten in die Versammlung, wo er mit der großen Oberhexe (Anne Hathaway) Bekanntschaft macht.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Walvis Bay, Urlaubsserie

Die Reise des "Traumschiffs" nach Swakopmund ist voller Überraschungen, besonders für Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) - auch wenn seine noch sehr klein ist. Nach Auslaufen des Schiffes wird in seiner Kabine ein Korb mit einem weinenden Baby gefunden - dem Baby des Kapitäns, glaubt man dem beigefügten Hinweis. Doch Kapitän Parger und Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth) streiten jede Beteiligung ab. Nur: Wer ist der Vater?

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, RTLzwei, Die glorreichen Sieben, Western

Ein kleiner Ort in den USA im 19. Jahrhundert. Der Schurke Mr. Bogue (Peter Sarsgaard) will die Bewohner enteignen, um auf ihrem Land nach Gold zu suchen. Er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Auch den Ehemann von Emma Cullen (Haley Bennett). Die will nicht kampflos aufgeben. Sie holt sieben Männer unter deren Anführer Chisolm (Denzel Washington) zu Hilfe. Die "glorreichen Sieben" stellen sich Bogue und seinen Mördern in den Weg.