20:15 Uhr, RTL, Creed - Rocky's Legacy, Boxerdrama

Der junge Adonis Johnson (Michael B. Jordan) hat genug vom Bürojob und möchte seiner wahren Passion, dem Boxen, professionell nachgehen. Für seinen Weg zum Titel gibt er daher alles auf. Adonis, der uneheliche Sohn von Apollo Creed, einem ehemaligen Gegner und späterer Freund von Rocky Balboa ( Sylvester Stallone), bittet die altgewordene Boxerlegende "Italian Stallion", ihn zu trainieren. Die Trainingseinheiten machen sich bezahlt: Adonis gewinnt seinen ersten Profikampf.

20:15 Uhr, VOX, Promi Shopping Queen, Stylingshow

"Lasse deine neuen Heels zum absoluten Blickfang deines Looks werden!" heißt es heute für Luna Schweiger, Mareile Höppner, Oana Nechiti: Ein kompletter Look bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haaren und Make-up muss innerhalb von vier Stunden her und er darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach vier Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Guido Maria Kretschmer steht das prominente Shopping-Ranking fest. Wer wohl "Promi Shopping Queen" wird?

20:15 Uhr, ProSieben, Spotlight, Drama

Das Spotlight-Team Sacha (Rachel McAdams), Mike (Mark Ruffalo), Matt (Brian d'Arcy James), Robby (Michael Keaton) und Ben (John Slattery) ist Teil der Redaktion des Boston Globes und spezialisiert auf aufwendige Recherchen. Als es dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs durch einen Priester nachgeht, hat es keine Vorstellung, in welches Wespennest sie sticht. Aber die Offiziellen des katholisch geprägten Bostons sind keine Hilfe bei der Aufklärung.

20:15 Uhr, RTL II, In meinem Himmel, Fantasydrama

Dezember 1973. Die 14-jährige Susie Salmon (Saoirse Ronan) lebt mit ihrer Familie in einer Kleinstadt in Pennsylvania. Das aufgeweckte Mädchen hat große Pläne für die Zukunft und ist zum ersten Mal verliebt. Eines Tages begegnet sie auf dem Nachhauseweg ihrem Nachbarn George Harvey (Stanley Tucci), der sie in sein Geheimversteck in einem Maisfeld lockt und ermordet. Susies Geist lebt in einer magischen Zwischenwelt weiter, von der aus sie beobachten kann, wie ihre Familie und auch ihr Mörder mit den Folgen der schrecklichen Tat leben.

20:15 Uhr, arte, Love Is All You Need, Romanze

Ida (Trine Dyrholm) hat gerade einen schweren Brustkrebs überstanden und muss kurz darauf feststellen, dass ihr Mann sie während ihrer Krankheit betrogen hat. Sie reist allein zur Hochzeit ihrer Tochter (Molly Blixt Egelind) nach Italien. Doch sie stürzt von einem Unglück ins nächste: Am Flughafen fährt sie in ein Auto, dessen Besitzer Philip (Pierce Brosnan) sich als der zukünftige Schwiegervater von Astrid entpuppt. Der verwitwete Mann ist ein mürrischer Geschäftsmann, der seit dem Tod seiner Frau nichts mehr von der Welt erwartet.