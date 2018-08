20:15 Uhr, ProSieben, Pompeii, Katastrophenfilm

Im Jahr 79 n. Chr. lebt Milo ( Kit Harington) als versklavter Gladiator in Londinium. Eines Tages wird er von einem Sklavenhändler in die Gladiatorenschule in Pompeji gebracht. Auf seinem Weg dorthin begegnet er Cassia (Emily Browning), der Tochter des Staatsoberhaupts von Pompeji; es ist Liebe auf den ersten Blick. Als Milo seinen ersten Gladiatorenkampf in der Arena bestreitet, bricht der Vesuv aus. Er muss fliehen, jedoch nicht ohne Cassia.

20:15 Uhr, RTL, Captain America: The First Avenger, Action

1943 versucht der junge New Yorker Steve Rogers (Chris Evans) zum wiederholten Mal erfolglos, für sein Land in den Krieg zu ziehen. Jedes Mal wird der schmächtige Bewerber bei der Musterung für wehruntauglich befunden. Bis er auf den genialen, aus Deutschland emigrierten Wissenschaftler Erskine (Stanley Tucci) trifft. Der sucht einen Freiwilligen für ein gefährliches Experiment: Mit einem von ihm entwickelten Wunderserum will er den perfekten Soldaten für die Alliierten erschaffen.

20:15 Uhr, RTL II, Die Wolke, Katastrophendrama

In einem Kernkraftwerk in der Nähe von Frankfurt am Main kommt es zu einer atomaren Katastrophe. Die 16-jährige Hannah (Paula Kalenberg) verliert durch das Unglück ihren kleinen Bruder und ihre Mutter. Das junge Mädchen versucht sich zu retten, wird aber schließlich doch kontaminiert. Das Einzige, was Hannah nun noch Hoffnung und Kraft zum Leben gibt, ist die große Liebe zu ihrem Mitschüler Elmar (Franz Dinda).

20:15 Uhr, 3Sat, Rat mal, wer zur Hochzeit kommt, Komödie

Lisa (Jasmin Schwiers) und Hrvoje (Ludwig Trepte) wollen heiraten. Ihr Glück wäre perfekt - bestünde Hrvojes Mutter Darinka (Andrea Eckert) nicht auf einer traditionellen Hochzeit in Kroatien, natürlich mit Lisas Eltern. Ein Desaster! Denn Lisas Mutter Theresa (Suzanne von Borsody) hat sich nach einer turbulenten Hippie-Ehe von ihrem Mann Gerd (Henry Hübchen) getrennt und meidet den Ex nun wie die Pest. Bürgerliche Ehepläne lehnt sie ab. Doch da sie sich Jahre nicht bei ihrer Tochter gemeldet hat, fühlt sie sich verpflichtet, zu kommen.

20:15 Uhr, Sixx, Hüter der Erinnerung - The Giver, Sci-Fi-Drama

Der 16-jährige Jonas (Brenton Thwaites) lebt in einer Zukunft, in der es keine Kriege, keinen Hunger und kein anderes Leid gibt - aber auch keine Leidenschaften mehr. Denn die Menschen haben ein System entwickelt, in dem keiner sich an etwas erinnern darf. Als Jonas zum einzigen "Hüter der Erinnerung" ernannt wird, will er das ändern und bringt sich und seine Familie in große Gefahr. Ein früherer "Hüter" (Jeff Bridges) gibt sein Wissen über die Erinnerungen der Menschheit an Jonas weiter. Als die beiden hinter ein gut gehütetes Geheimnis kommen, wollen sie sich gegen das System wehren.