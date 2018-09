20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool, Superheldenfarce

Wade ( Ryan Reynolds) wird von seiner Krebsdiagnose völlig aus der Bahn geworfen und bekommt in seiner Verzweiflung ein verlockendes Angebot von einer zwielichtigen Organisation. Im Austausch gegen Superkräfte soll sein Krebs geheilt werden. Nach dem schmerzhaften Experiment hat Wade zwar unglaubliche Kräfte, ist jedoch vollkommen entstellt. Als Deadpool zieht er los, um sich an Ajax (Ed Skrein) zu rächen - und das ohne Rücksicht auf Verluste.

20:15 Uhr, Sat.1, Spy - Susan Cooper Undercover, Actionkomödie

Susan Cooper ( Melissa McCarthy) ist als Analystin beim CIA an den Schreibtisch gefesselt. Sie koordiniert die Einsätze des smarten Topagenten Fine (Jude Law), in den sie heimlich verliebt ist, per Funk und Video. Doch als die bulgarische Waffenhändlerin Rayna (Rose Byrne) den Agenten vor Susans Augen erschießt, schlägt ihre große Stunde. Sie wird mit einer neuen Identität ausgestattet und soll die Bösen zur Strecke bringen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Vietnam, Familienmelodram

Irgendwo im Nirgendwo in Vietnam: Nach einem fatalen Schlangenbiss erwacht Paula (Inez Bjørg David) in einem abgelegenen Dorf. Noch benommen bricht sie auf, um Danh und ihre Zwillingschwester zu finden. Eine wilde Busfahrt durch herrliche Landschaften endet in einem kleinen vietnamesischen Städtchen. Hier hat Paula endlich wieder Empfang und kann telefonieren. Danh ist schnell da, um sie abzuholen. Zurück in der Lodge entdeckt Paula, dass ihre Wertsachen weg sind.

20:15 Uhr, Sixx, Black Swan, Psychothrillerdrama

Die ambitionierte Tänzerin Nina (Natalie Portman) wartet schon lange auf ihre Chance, die Primaballerina ihres prestigeträchtigen New Yorker Ensembles zu beerben. Eine Neuinszenierung von "Schwanensee" unter Leitung von Thomas Leroy (Vincent Cassel) erweist sich als passende Gelegenheit. Die Choreographie ist purer Stress, dennoch kann Nina die Doppelrolle schließlich ergattern. Doch plötzlich entwickelt sie paranoide Züge...

20:15 Uhr, VOX, Grill den Profi - Sommer-Special, Kochshow

In der ersten Folge der "Grill den Profi Sommer-Specials", moderiert von Ruth Moschner, stellt sich Profikoch Roland Trettl im BBQ-Wettkampf gegen drei prominente Gegner: "ESC"-Teilnehmer Michael Schulte, Profitänzerin Nikeata Thompson und Schauspieler Ralf Möller. Im Spiel mit dem Feuer werden die Promis von Zwei-Sterne-Koch Juan Amador gecoacht. Nach jeder Runde bewerten Reiner Calmund, Maria Groß und Gerhard Retter die Grill-Spezialitäten.